Vers une meilleure prévision des éruptions solaires

Éruption majeure du 24 octobre 2014 observée par l'instrument AIA de la mission Solar Dynamics Observatory de la NASA. La Terre ajoutée montre l'échelle.

© Tahar Amari et al. / Centre de physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la connaissance de la...)

Cette étude révèle la présence d'une cage magnétique renforcée multicouche (en orange et rose) dans laquelle se développe la corde magnétique (en bleue) pendant les dernières heures avant l'éruption.

© Tahar Amari et al. / Centre de physique théorique (CNRS/École Polytechnique).

Modélisation de la corde magnétique pendant l'éruption, quand elle brise la cage magnétique.

© Tahar Amari et al. / Centre de physique théorique (CNRS/École Polytechnique).

Un seul et unique phénomène pourrait contrôler toutes les éruptions solaires. C'est ce que viennent de mettre en évidence des chercheurs du CNRS, de l'École polytechnique, du CEA et d'Inriadans un article qui fera la Une de la revue Nature le 8 février 2018. Ils ont mis en évidence la présence d'une « cage » renforcée dans laquelle se développe une corde magnétiqueà l'origine des éruptions solaires. C'est la résistance de cette cage aux assauts de la corde qui détermine laet le type de l'éruption à venir. Ces travaux ont permis d'élaborer un modèle capable de prévoir l'énergie maximale qui peut être libérée lors d'une éruption solaire, aux conséquences potentiellement dévastatrices pour laComme sur Terre, des tempêtes et « ouragans » balaient l'atmosphère du. Sur ce dernier, ces phénomènes, causés par une reconfiguration brutale et soudaine dumagnétique solaire, se caractérisent par une intense libération d'énergie sous la forme d'émissions de lumière et de particules et, parfois, par l'éjection d'une bulle de. C'est l'étude de ces phénomènes, qui se produisent dans la couronne, la zone la plus externe du Soleil, qui permettra la mise aude modèles de prévision, comme pour la météo terrestre, afin de limiter notre vulnérabilité technologique face aux éruptions solaires qui peuvent impacter plusieurs secteurs (distribution d'électricité, systèmes GPS et de, etc.).En 2014, des chercheursont montré qu'une structure caractéristique, un enchevêtrement de lignes demagnétiques torsadées comme une corde de, apparaissait progressivement dans lesprécédant une éruption solaire. Cependant, ils n'avaient observé cette « corde » que pour les éruptions qui expulsent des bulles de plasma. Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont étudié les autres types d'éruptions, dont les modèles sont encore débattus, en plongeant plus profondément dans l'analyse de la, une zone si ténue et si chaude que le champ magnétique solaire y est difficile à mesurer. Ils ont pour cela procédé de la même manière que pour une échographie, en mesurant d'abord le champ magnétique plus fort à laplus dense du Soleil, pour reconstruire ensuite, à partir de ces données, ce qui se déroule dans la couronne solaireIls ont appliqué cette méthode pour une éruption très importante qui s'est développée en quelques heures, le 24 octobre 2014. Ils ont montré que durant les heures qui ont précédé l'éruption, la corde qui se développait était enfermée dans une « cage » magnétique multicouche. A l'aide de modèles d'évolution calculés sur des super-ordinateurs, ils ont mis en évidence que l'énergie de la corde s'est montrée insuffisante pour briser toutes les couches de la cage, rendant impossible une éjection de bulle magnétique. Laélevée de la corde a néanmoins déclenché une instabilité et la destruction partielle de la cage, permettantde même l'émission de rayonnements puissants ayant entraîné des perturbations terrestres.Grâce à leur méthode, permettant de suivre une éruption durant les dernières heures avant sa naissance, les chercheurs ont mis au point un modèle capable de prévoir l'énergie maximale qui peut être libérée par la zone du Soleil concernée. Ce modèle a ainsi montré que pour l'éruption de 2014, une énorme éjection de plasma se serait produite si la cage avait été moins résistante.Ce travail, qui démontre le rôle crucial joué par le couple magnétique « cage-corde » dans le contrôle des éruptions est un nouveau pas pour la prévision précoce des éruptions solaires dont les impacts sociétaux sont potentiellement importants.