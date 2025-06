Une puissante éruption solaire de classe X vient d'impacter la Terre

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Pannes radio sur l'océan Pacifique le 19 juin.

Crédit: NOAA Space Weather Prediction Center

Comment les éruptions solaires affectent-elles les communications radio ?

Qu'est-ce qu'une tache solaire et pourquoi est-elle importante ?

Une région active du Soleil, connue sous le nom de tache solaire 4114, vient de produire une éruption de classe X1.9. Cet événement, survenu le 19 juin, a eu un impact pour la Terre et nos communications.Les éruptions solaires de classe X sont les plus intenses, et celle-ci n'a pas fait exception. Elle a ionisé la haute atmosphère terrestre, affectant particulièrement les fréquences radio courtes. Une grande partie du Pacifique a été impactée par ces perturbations.Contrairement à certaines éruptions solaires, celle-ci n'a pas éjecté de masse coronale vers la Terre. Cela signifie que les aurores boréales et australes ne seront pas renforcées par cet événement. Les scientifiques surveillent cependant de près cette région du Soleil pour d'éventuelles nouvelles éruptions.Les perturbations radio causées par les éruptions solaires sont un phénomène bien connu. Elles résultent de l'interaction entre les rayonnements X et ultraviolets extrêmes avec l'atmosphère terrestre. Ces perturbations peuvent durer de quelques minutes à plusieurs heures, selon l'intensité de l'éruption.La tache solaire 4114 montre une activité magnétique intense, source de plusieurs éruptions récentes. Les chercheurs s'attendent à ce qu'elle continue à produire des éruptions dans les jours à venir. Ces événements rappellent l'importance de la surveillance spatiale pour anticiper les impacts sur les technologies terrestres.Les éruptions solaires libèrent des rayonnements X et ultraviolets extrêmes qui voyagent à la vitesse de la lumière. Lorsqu'ils atteignent la Terre, ces rayonnements ionisent la haute atmosphère, augmentant sa densité électronique.Cette ionisation altère la propagation des ondes radio courtes, utilisées pour les communications longue distance. Les signaux traversant ces couches ionisées perdent de l', ce qui peut entraîner des pannes radio.Les effets varient selon l'intensité de l'éruption et la fréquence des ondes radio. Les fréquences les plus basses sont généralement les plus affectées, avec des perturbations pouvant durer plusieurs heures.Les opérateurs de radio amateur et les services de navigation sont parmi les premiers à ressentir ces perturbations. Des systèmes de surveillance comme ceux de la NOAA permettent d'anticiper et de minimiser ces impacts.Une tache solaire est une zone sombre à la surface du Soleil, marquée par une température plus basse que son environnement. Ces régions sont le siège de champs magnétiques intenses, souvent sources d'éruptions solaires.Les taches solaires suivent un cycle d'environ 11 ans, connu sous le nom de cycle solaire. Leur nombre et leur activité varient au cours de ce cycle, influençant l'activité solaire globale.La tache solaire 4114 est particulièrement active, ayant produit plusieurs éruptions de classe X récemment. Son étude permet aux scientifiques de mieux comprendre les mécanismes derrière ces phénomènes violents.