Tempête solaire historique qui a frappé la Terre: ce qu'il faut savoir ☀️

Image Wikimedia



L'Observatoire de la Dynamique Solaire de la NASA a capturé cette image du Soleil le 7 mai 2024, montrant une région active massive. Cette zone, environ 17 fois la taille de la Terre, a été à l'origine des éruptions solaires qui ont déclenché la tempête géomagnétique.

Crédit: NASA/Helioviewer

Qu'est-ce qu'une éjection de masse coronale (CME) ?

Comment les tempêtes géomagnétiques affectent-elles les satellites ?

L'année dernière, le Soleil a livré un spectacle impressionnant avec une série d'éruptions solaires puissantes. Ces événements ont conduit à la formation d'une tempête géomagnétique majeure qui a touché la Terre le 10 mai 2024.Les éruptions solaires, notamment les éjections de masse coronale (CME), ont fusionné pour créer une supertempête spatiale. Cette dernière a été si intense que la NOAA a émis sa première alerte de tempête géomagnétique sévère depuis près de vingt ans. Les CME sont des nuages géants de particules solaires qui, en atteignant la Terre, peuvent perturber son champ magnétique.Les conséquences de cette tempête ont été multiples, affectant à la fois les technologies terrestres et spatiales. Sur Terre, des perturbations ont été observées dans les réseaux électriques et les systèmes de navigation, tandis que dans l'espace, les satellites ont subi une augmentation de laatmosphérique. Certains ont même dû être mis en mode sécurité pour éviter des dommages.L'atmosphère terrestre a également réagi de manière significative à cette tempête. La thermosphère, une couche de l', a atteint des températures record, provoquant son expansion. Cette expansion a eu un impact direct sur les satellites en orbite, augmentant la résistance qu'ils rencontrent et nécessitant des ajustements deLes aurores boréales et australes, habituellement confinées aux régions polaires, ont été visibles dans des latitudes beaucoup plus basses que d'ordinaire. Ces phénomènes lumineux ont été particulièrement intenses et colorés, offrant un spectacle rare aux observateurs du monde entier. Des photographies ont permis aux scientifiques d'étudier ces aurores sous un angle nouveau.Les effets de la tempête ne se sont pas limités à la Terre. Mars a également été touchée, avec des aurores observées par la sonde MAVEN de la NASA. Ces événements ont fourni des données précieuses sur l'interaction entre les éruptions solaires et les atmosphères planétaires, enrichissant notre compréhension des phénomènes spatiaux.Cette tempête géomagnétique, bien que sans conséquences catastrophiques, a servi de rappel de la puissance du Soleil et de son impact sur notre planète. Les données recueillies pendant cet événement continueront d'être analysées, offrant des données précieuses pour la préparation aux futures tempêtes solaires.Les éjections de masse coronale se produisent dans la couronne solaire, la couche externe de l'atmosphère du Soleil.Les CME sont souvent associées à des éruptions solaires, mais elles sont des phénomènes distincts. Alors que les éruptions solaires sont des explosions de lumière et de rayonnement, les CME sont des expulsions de matière solaire.Lorsqu'une CME est dirigée vers la Terre, elle peut interagir avec le champ magnétique terrestre, provoquant des tempêtes géomagnétiques. Ces interactions peuvent perturber les communications radio, les réseaux électriques et les systèmes de navigation.L'étude des CME est cruciale pour prévoir les tempêtes géomagnétiques et protéger les infrastructures technologiques sur Terre et dans l'espace.Les tempêtes géomagnétiques augmentent la densité de l'atmosphère supérieure de la Terre, ce qui accroît la traînée atmosphérique sur les satellites en orbite basse. Cette augmentation de la traînée peut réduire l'des satellites et nécessiter des manœuvres de correction.Les particules énergétiques associées à ces tempêtes peuvent également endommager les composants électroniques des satellites. Cela peut entraîner des pannes temporaires ou permanentes, affectant les communications et les services de navigation.Pour minimiser ces risques, les opérateurs de satellites surveillent activement les prévisions de tempêtes géomagnétiques. Ils peuvent alors prendre des mesures préventives, comme la mise en mode sécurité des satellites les plus vulnérables.La compréhension de ces effets est essentielle pour concevoir des satellites plus résistants et pour améliorer les stratégies de gestion des risques spatiaux.