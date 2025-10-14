🔭 3I/ATLAS: le visiteur interstellaire, voyageant à une vitesse impressionnante, observé depuis Mars

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Image capturée par le rover Perseverance le 4 octobre, montrant la comète 3I/ATLAS comme une traînée lumineuse dans le ciel martien.

Crédit: NASA/JPL-Caltech



Animation de la comète interstellaire 3I/ATLAS créée à partir d'images capturées par l'orbiteur ExoMars Trace Gas Orbiter le 3 octobre.

Crédit: ESA/TGO/CaSSIS

Les objets interstellaires: messagers d'autres mondes

Lors de son passage près de Mars, le 3 octobre, l'objet interstellaire 3I/ATLAS a été capturée par l'orbiteur ExoMars Trace Gas Orbiter de l'Agence spatiale européenne. À une distance d'environ 30 millions de kilomètres de la planète rouge, l'objet se déplaçait à la vitesse impressionnante de 210 000 km/h.Les images prises par l'instrument CaSSIS ont permis de créer une animation montrant la comète comme un point lumineux flou traversant le champ de vision. Cette observation représente la vue la plus proche que l'ESA obtiendra de ce mystérieux visiteur cosmique.L'orbiteur Mars Express, bien que correctement positionné pour observer le phénomène, ne pouvait pas détecter la comète en raison de sa faible. Les instruments du Trace Gas Orbiter, conçus initialement pour étudier la surface martienne depuis quelques centaines deseulement, ont dû être utilisés de manière innovante pour capturer cet objet lointain et rapide. Les chercheurs ont expliqué que la comète apparaissait environ 10 000 à 100 000 fois moins lumineuse que les cibles habituelles de l'instrument, ce qui représente un véritable exploit technique.La tache brillante visible sur les images correspond au noyau de la comète, une boule de glace et de roche, entourée de sa chevelure - le nuage de gaz qui s'évapore lorsque la comète s'approche du Soleil. Bien qu'aucune queue ne soit visible sur les clichés récents, les scientifiques s'attendent à ce qu'elle se développe et s'illumine progressivement à mesure que l'objet se rapproche de notre étoile. Le 30 octobre marquera le point le plus proche du Soleil pour cette comète, ce qui devrait intensifier son activité.Du côté américain, la situation reste incertaine en raison de l'arrêt des communications publiques de la NASA pendant la fermeture du gouvernement américain. Cependant, une image brute capturée par le rover Perseverance montre un objet lumineux et filant dans le ciel martien qui pourrait correspondre à la comète interstellaire. Les analyses se poursuivent pour déterminer si d'autres engins spatiaux ont pu observer ce passage historique.3I/ATLAS représente le troisième objet interstellaire confirmé après 'Oumuamua et Borisov, et semble être le plus grand identifié jusqu'à présent, avec un diamètre estimé entre 5 et 11 kilomètres. Sa vitesse et sa trajectoire indiquent qu'il voyage à travers la galaxie depuis des milliards d'années, ce qui en fait un objet plus ancien que notre Soleil lui-même. Après son passage derrière le Soleil, la comète redeviendra visible depuis la Terre en décembre prochain avant de quitter définitivement notreen mars 2026.Les objets interstellaires comme 3I/ATLAS sont des corps célestes qui ne sont pas liés gravitationnellement à notre Soleil et proviennent d'autres systèmes planétaires. Leur découverte ouvre une fenêtre unique sur la composition et la formation des systèmes stellaires lointains.Ces voyageurs cosmiques peuvent être des comètes, des astéroïdes ou des planétésimaux éjectés de leur système d'origine lors de perturbations gravitationnelles. Leur étude permet aux astronomes de comparer les matériaux qui composent notre Système solaire avec ceux d'autres régions de la galaxie.La détection de ces objets reste un enjeu technique car ils sont généralement petits, peu lumineux et se déplacent rapidement. Les progrès récents des télescopes et des techniques d'observation ont considérablement amélioré notre capacité à les repérer lors de leur bref passage dans notre voisinage cosmique.Chaque nouvel objet interstellaire découvert apporte des informations précieuses sur la diversité des systèmes planétaires dans notre galaxie et pourrait même révéler des processus de formation planétaire différents de ceux observés dans notre propre Système solaire.