Les activités de recherche en astronomie-astrophysique possèdent une empreinte carbone majeure



NASA's Infrared Telescope Facility / Université d'Hawaï

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et...)

effet de serre (L'effet de serre est un processus naturel qui, pour une absorption donnée d'énergie...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région...)

outil (Un outil est un objet finalisé utilisé par un être vivant dans le but d'augmenter son...)

astronomie (L’astronomie est la science de l’observation des astres, cherchant à expliquer...)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C,...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

liant (Un liant est un produit liquide qui agglomère des particules solides sous forme de poudre....)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

Univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

vie (La vie est le nom donné :)

recherche scientifique (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

Pour en savoir plus:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

L'empreinte carbone des activités de recherche en astronomie-astrophysique est une préoccupation grandissante pour les acteurs du domaine.Des études récentes ont permis d'évaluer les émissions deliées aux déplacements professionnels des astronomes et à leur utilisation des supercalculateurs, concluant que des réductions importantes sont nécessaires pour satisfaire les engagements de l'Accord desur le changement climatique. Toutefois, à quelques exceptions près, les études ne couvraient pas les émissions indirectes causées par l'principal de l', à savoir les moyens d'observations tel que les télescopes spatiaux, les sondes planétaires ou les observatoires au sol, ce qui dissimulait une part importante de l'effort réel que la communauté doit fournir.Une première estimation globale de l'empreintedes moyens deen astronomie vient d'être publiée. En utilisant une méthodel'empreinte carbone d'un moyen d'à son coût de construction et d'exploitation, les chercheurs ont pu estimer que les infrastructures de recherche sont le premier poste dans le bilan carbone de la recherche en astronomie et, bien devant les déplacements et l'utilisation des supercalculateurs.Selon les auteurs, ce résultat est sans appel: une réduction drastique de cette empreinte est nécessaire pour rendre la recherche en astronomie soutenable pour l'et l'humanité, et compatible avec les engagements de l'Accord de Paris. Un effort important doit être fait pour décarboner les observatoires existants, et la communauté doit engager en parallèle une réflexion sur la manière de remplir son rôle sociétal sans compromettre le futur des prochaines générations, quitte à construire moins de nouveaux moyens d'dans l'avenir.Les auteurs exhortent toute la communauté astronomique à poursuivre des estimations plus précises et systématiques de l'empreinte carbone des moyens d'observations, et invitent les communautés des autres domaines de recherche à suivre cette démarche. L'astronomie n'est probablement pas un cas isolé, et la préservation de ce phénomène rare et exceptionnel dans l'qu'est laappelle la mobilisation de toute la communauté de laKnödlseder, J., Brau-Nogué, S., Coriat, M.(2022).