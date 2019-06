AddUp et le CEA accélèrent l'adoption de la fabrication additive métallique par les industriels de l'énergie



La machine de fabrication additive FormUp 350 de AddUp équipera la plateforme Famergie – ©AddUp

AddUp et le CEA créent une plateforme commune pour développer la fabrication additive dans le secteur de l'énergie. Les deux partenaires visent à lever les verrous technologiques pour atteindre des performances inégalées dans la production de pièces ou de dispositifs métalliques.Afin d'accélérer l'adoption de la fabrication additive métallique par les industriels de l'et saisir les opportunités considérables de gains en performance,ou deinédits avec de nouvelles fonctions, AddUp et le CEA créent la plateforme Famergie (Fabrication additive métallique pour l'énergie) et proposent un écosystème d'de projets de production de pièces en impression 3D métallique.Comparée aux procédés de production traditionnels, la fabrication additive représente une transformation majeure de l'industrie. Comme pour l'des secteurs industriels, l'amont et l'aval de laénergie seront modifiés et ses nombreuses entreprises en tireront profit: production d'énergie (composants de turbines à, génie électrique, packaging batteries, filière hydrogène), fabrication de composants pour l'oil & gas, les échangeurs thermiques, les réacteurs catalytiques ou lesélectriques.Les défis technologiques des composants clés de la transition énergétique ne pourront être levés qu'avec l'apport demajeures provenant du domaine deset des procédés. Le CEA inaugure cette nouvelle plateforme dans unede soutien aux nouveaux procédés de fabrication. L'écosystème Famergie, en partenariat avec AddUp, produira des composants aux performances exceptionnelles, avec un minimum de matières consommées accompagnant ainsi l'évolution de la filière des composants pour l'énergie."L'ambition de Famergie est de devenir une plateforme reconnue pour concevoir, optimiser et réaliser des preuves de concepts en fabrication additive métallique ende leur future production industrielle sur le marché de l'énergie.Son offre repose sur:le savoir‐faire du CEA dans les analyses HSE, la, les post‐traitements, la caractérisation avancée, leet sa capacité à innover sur le design de pièces et à en évaluer les performances qui en découlent ;le savoir‐faire industriel d'AddUp dans les technologies de fabrication additive métalliques (incluant les moyens & équipements HSE associés) par l'expérience acquise de ses groupes fondateurs/actionnaires,et Michelin, avec mise sous‐contrôle des paramètres procédés pour industrialiser l'impression 3D métallique.Équipée de moyens semi‐industriels au service des PME, ETI et grands groupes, Famergie facilite la réalisation de projets de R&D et de transfert technologique avec uneà l'échelle pilote, nécessaire pour penser le développement àde pièces en fabrication additive.Cette démarche de soutien aux industriels bénéficiera d'une machine de fusion laser sur lit de(FormUp350) de la société AddUp installée au CEA‐Liten.Famergie bénéficie du soutien financier de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes (contribution du fonds Feder), la fabrication additive étant un axe stratégique régional. L'investissement s'inscrit pleinement dans laded'Initiatives 3D, animée par le pôle de compétitivité ViaMéca.Cette démarche de soutien aux industriels bénéficiera d'une machine de fusion laser sur lit de poudre (FormUp350) de la société AddUp installée au CEA‐Liten.Famergie bénéficie du soutien financier de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes (contribution du fonds Feder), la fabrication additive étant un axe stratégique régional. L'investissement s'inscrit pleinement dans la feuille de route d'Initiatives 3D, animée par le pôle de compétitivité ViaMéca.En tant que pionnier du développement de solutions d'impression 3D industrielle, nous sommes ravis de créer, avec le CEA, cette plateforme Famergie qui permettra aux acteurs de l'industrie de l'Energie d'accéder à de multiples services, tels que: formation, conception, redesign et validation technico‐économique en passant par la réalisation de premiers prototypes permettant ainsi de faire la 'preuve de concept' et jusqu'à l'accompagnement à l'industrialisation."