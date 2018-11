Sur le même thême

Optimiser la fabrication et l'intégration de micro-capteurs grâce à l'écriture laser

Représentation schématique de la fabrication de microstructures réalisées par écriture laser directe présentant des propriétés électriques modulables en fonction des conditions de fabrication.

© Shangu-Yu Yu

Gain de coût, gain de temps, miniaturisation ! En jouant sur la puissance d'une source laser et la teneur en oxygène de l'air, des chercheurs de l' Institut de science des matériaux de Mulhouse (CNRS/Université de Haute-Alsace) et leurs collègues taïwanais (National Chiao Tung University, Hsinchu) ont conçu en une seule étape des structures micrométriques composites deet. Ceprésentant un comportement piézorésistif (sapeut être modulée par l'application d'une contrainte mécanique) a servi à la conception d'un micro-capteur depar écriture. Ces travaux, publiés dans la revue Advanced Materials, offrent de belles perspectives à l'intégration simplifiée de microstructures complexes aux propriétés électriques modulables dans des dispositifs microélectroniques, tels que des laboratoires sur puce.Les oxydes métalliques, dont fait partie le dioxyde de(TiO2), sont utilisés dans de nombreux domaines comme la(capteurs decardiaque, etc.) ou la robotique (peau artificielle, etc.). Cependant, leur intégration dans des dispositifs de taille micro ou nanométrique reste complexe et nécessite plusieurs étapes. En maîtrisant l'lumière-matière, une collaboration internationale impliquant des chercheurs de l'dede Mulhouse (CNRS/Université de Haute-Alsace) a permis la fabrication de microstructures de TiO2 en une seule étape. À l'aide d'une source laser localisée, les chercheurs dessinent dessur mesure. Ils modulent ainsi les propriétés des structures de TiO2 de sorte à obtenir un matériau amorphe (structure atomique désordonnée) ou bien cristallin (structure atomique ordonnée) en modifiant uniquement ladu laser.Les chercheurs démontrent également que l'absence d'favorise la formation de carbone dans la matrice TiO2, ce qui entraîne une augmentation de la conductivité (la capacité à conduire l'électricité) du matériau final. Pour illustrer l'impact de ces travaux, unde pression miniaturisé a été réalisé. En plus d'être conducteur, il présente un comportement piézorésistif: il réagit en fonction de la contrainteappliquée, ce qui permet de mesurer précisément cette dernière. Une bonne sensibilité dupour de faibles pressions a été mise en évidence via l'utilisation d'un. Ces travaux pourront également être utilisés pour la fabrication d'autres types de capteurs miniatures (capteur d', de, etc.) ainsi que pour leur intégration directe dans des dispositifs microélectroniques comme des laboratoires sur puce.S-Y. Yu, G. Shrodj, K. Mougin, J. Dentzer, J-P. Malval, H-W. Zan, O. Soppera et A. SpangenbergDirect Laser Writing of Crystallized TiO2 and TiO2/Carbon Microstructures with Tunable Conductive PropertiesAdvanced Materials – Octobre 2018 IS2M UMR7361,de Haute-Alsace IS2M UMR7361, Université de Haute-Alsace