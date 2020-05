La tomographie 3D in situ pour mieux comprendre la fabrication additive



Image 3D d'un mur en construction: l'évolution du mur (morphologie, défauts internes, état de surface) est suivi in situ couche par couche. Le lit de poudre (La poudre est un état fractionné de la matière. Il s'agit d'un solide présent sous forme de petits morceaux, en général de taille inférieure au dixième de millimètre (100 µm).)

© Pierre Lhuissier - SIMaP

Influence des paramètres du laser (puissance et vitesse de balayage) sur la morphologie des murs produits par empilement de cordons. Le lit de poudre dans lequel baignent les murs en réalité lors de l'élaboration a été virtuellement éliminé par traitement d'images 3D.

© Pierre Lhuissier - SIMaP



Evolution des porosités internes lors de l'enchaînement des couches lors de l'élaboration d'un mur.

© Pierre Lhuissier - SIMaP

Des chercheurs des laboratoire SIMaP, LTDS et de l'ESRF ont conçu et testé un dispositif qui permet de suivre par tomographie aux rayons X l'évolution d'une pièce pendant sa fabrication par fusion sélective de poudre métallique par laser. Cette étude, qui ouvre la voie à une optimisation de la qualité des pièces, vient d'être publiée dans la revueLa fabrication additive de pièces métalliques, parlocale d'un lit de poudres par un, a l'avantage de faciliter la production de pièces de géométries complexes. Elle intéresse les industriels de l', de l'outillage, ou encore du biomédical. Mais en raison du grandde paramètres (vitesse etdu laser, compositions des poudres, stratégies de fusion, etc.), ladu procédé est complexe. Les conditions d'apparition de défauts (pores, fissures, rugosités de, etc.) sont en particulier difficiles à identifier: ceux-ci ne sont détectés qu'après fabrication, ou parfois en conditions in situ par rayons X, mais uniquement en 2D et pour une faible épaisseur dePour la première fois, des chercheurs du laboratoire Sciences etdeset procédés ( SIMaP , CNRS/Université Grenoble Alpes/ Grenoble INP) ont conçu et testé un dispositif qui permet de suivre en 3D, par tomographie aux rayons X, l'évolution d'une pièce pendant sa fabrication par fusion sélective de poudre métallique par une source laser fournie par le Laboratoire de tribologie etdes systèmes ( LTDS , CNRS/École Centrale de Lyon/ENISE/ENTPE).La tomographie aux rayons X est une technique d'permettant la reconstruction 3D d'unà partir des vues réalisées sous différents anglesde la pièce. Pour réaliser leur étude, les chercheurs du SIMaP et de la ligne ID19 dueuropéen (ESRF, Grenoble) ont utilisé le faisceau de rayons X de cette ligne de. Ils ont pour cela conçu spécifiquement une réplique de chambre de fabrication additive adaptée à la tomographie synchrotron (rotation de la chambre sur unedu laser,protectrice, etc.). Ensuite, afin de tester les possibilités offertes par leur machine, les chercheurs ont observé pas à pas la réalisation, à partir d'une poudre d'unde, d'un "cordon" de fusion unique, puis de deux cordons adjacents. Ces expérimentations ont montré qu'il était possible de mettre en évidence les conditions d'apparition de défauts, notamment les porosités, en étudiant séparément l'influence de paramètres tels que la puissance du laser, lade la poudre, etc.La preuve de concept réalisée par ce dispositif ouvre la voie à des projets devisant à mieux comprendre l'origine des défauts dans les pièces et à terme à la mise aude stratégies de corrections en ligne de ces défauts durant la fabrication.In situ 3D X-ray microtomography of laser-based powder-bed fusion (L-PBF) - A feasibility study,P. Lhuissier, X. Bataillon, C. Maestre, J. Sijobert, E. Cabrol, et al.Additive Manufacturing Elsevier.INSIS - insis.communication at.fr- Pierre Lhuissier - SIMaP - pierre.lhuissier at simap.grenoble-inp.fr