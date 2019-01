Sur le même thême

Amélioration des performances de batteries Li-ion par irradiation des électrodes

Formation de la SEI ("Solid-electrolyte interphase") sur un matériau carboné sous l'action de l' irradiation (En physique nucléaire, l'irradiation désigne l'action d'exposer (volontairement ou accidentellement) un organisme, une substance, d'un corps...)

Images par microscopie électronique à transmission des nanoparticules exposées à l'électrolyte a) non irradiées ; b) après irradiation à une dose de 55 kGy (1 Gy = 1 J/kg) et c) après une irradiation à une dose de 93 kGy. d) est un zoom de la partie encadrée en bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement entre 446 et 520...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

Premier cycle de charge-décharge (cyclage galvanostatique) réalisé à courant constant entre 0 et 3V pour l'échantillon de référence (en noir) et deux échantillons irradiés à des doses croissantes: 92 kGy (1 Gy = 1 J/kg), en rouge, et 202 kGy, en bleu.

