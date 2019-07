L'ASN donne l'autorisation administrative de mise en service de SPIRAL2 au GANIL

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

Science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que...)



Vue du LINAC (LINear ACcelerator) de SPIRAL 2 (Système de Production d'Ions Radioactifs en Ligne de 2ème génération) avec ses cryomodules supraconducteurs renfermant des cavités accélératrices.© Philippe STROPPA/CEA/CNRS

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

monde (Le mot monde peut désigner :)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)



crédit: P.Stroppa/CEA

physique nucléaire (La physique nucléaire est la description et l'étude du principal constituant de l'atome : le noyau atomique. On peut distinguer :)

astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche interdisciplinaire de l'astronomie qui concerne principalement la physique et l'étude des propriétés des objets de l'univers...)

nucléaire (Le terme d'énergie nucléaire recouvre deux sens selon le contexte :)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la connaissance...)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

horizons (Conceptuellement, l’horizon est la limite de ce que l'on peut observer, du fait de sa propre position ou situation. Ce concept simple se décline en physique, philosophie, littérature, et bien d'autres...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive...)

stratégie (La stratégie - du grec stratos qui signifie « armée » et ageîn qui signifie « conduire » - est :)

Contacts chercheurs

Par une décision publiée le 8 juillet 2019, l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) autorise la mise en service de l'installation SPIRAL2* au GANIL à Caen. Les différentes étapes de démarrage de l'accélérateur ont ainsi débuté, end'accueillir les premières expériences dans la salle Neutrons For(NFS).Le démarrage de l'installation nécessite la qualification des cavités supraconductrices de l'accélérateur linéaire de SPIRAL2, avec l'aide essentielle des laboratoires partenaires du GANIL. Cettede qualification initiale devrait s'achever à la fin de l'2019. Les équipes procéderont ensuite aux tests de l'accélérateur avec faisceaux d'ions légers et à l'augmentation progressive de ladu faisceau jusqu'à 200 kW (en deutons). L'accélérateur supraconducteur de SPIRAL2 délivrera ainsi des faisceaux stables parmi les plus intenses dudans son domaine d'La salle d'expériences Neutrons for Science (NFS) sera la première à bénéficier de ces faisceaux uniques, convertis dans la salle en faisceaux de neutrons pour des expériences enet des mesures denucléaires de base. La qualification de NFS sous faisceau est prévue en 2020 pour une première expérience l'année suivante.Dans le futur, deux autres salles d'expériences, S3 (Super-Séparateur Spectromètre) et DESIR (Désintégration, Excitation et Stockage d'Ions Radioactifs), seront mises en service et bénéficieront des faisceaux de SPIRAL2.Les collaborations internationales se mobilisent pour équiper ces trois salles des équipements les plus performants dans le domaine de lanucléaire, de l'astrophysique nucléaire et des sciences appliquées aux domaines de laet desC'est une grande nouvelle et une étape majeure pour la communauté nationale et internationale des physiciens nucléaires. Cette installation unique au monde ouvre de nouveauxpour explorer l'infiniment petit. Elle maintiendra le GANIL au plus haut niveau de l'excellence et de l'originalité parmi les installations denucléaire internationales.- Fanny Farget - DAS Nucléaire et applications- Jean-Luc Biarrotte - DAS Accélérateurs et technologies