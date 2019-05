Un assemblage de cristaux liquides contrôlé par des patchs



Phase cristal-liquide lamellaire formée de particules présentant à leur extrémité un patch hydrophobe (de couleur rouge) observée en microscopie de fluorescence. Seules quelques particules en forme de bâtonnet ont été fonctionnalisées par des chromophores© E. Grelet (2019)

Référence publication:

Selon leurdans l'espace, lespossèdent différentes propriétés mécaniques, optiques et électroniques. Grâce à des patchs "collants", des physiciens du Centre dePaul-Pascal (CRPP, CNRS/Université de Bordeaux) et de l'd'Eindhoven parviennent à arranger les cristaux liquides de nanoparticules, par exemple pour l'élaboration deet de cellules photovoltaïques. Ces travaux, publiés dans la revue, présentent un moyen efficace et alternatif de contrôler la structuration des cristaux liquides.Lorsque deux objets ne peuvent pas s'interpénétrer, on parle de répulsion de coeur dur. Cettesimple et intuitive se retrouve dans de nombreux phénomènes physiques, comme les différents processus d'auto-assemblage de particules. L'encristal-liquide lamellaire, où les particules s'alignent en couches avec unetête-bêche, présente une structure lamellaire aux propriétés optiques remarquables, utilisables dans les capteurs ou les cellules photovoltaïques. Cependant, cette organisation lamellaire ne se produit spontanément que si les particules sont présentes en grandes quantités. Des scientifiques du Centre de recherche Paul-Pascal (CRPP, CNRS/Université de Bordeaux) et de l'université néerlandaise d'Eindhoven sont pourtant parvenus à obtenir un auto-assemblage plus contrôlé et moins coûteux en cristaux liquides, en introduisant des patchs hydrophobes (attractifs entre eux) au bout des particules.Dans ces travaux, les particulesles cristaux liquides sont desen forme de. Un système déjà éprouvé qui s'observe et seplus aisément que les systèmes moléculairesen se comportant de manière similaire. Les chercheurs ont greffé des patchs fluorescents et hydrophobes au bout des bâtonnets, qui s'attirent entre eux (fuyant le solvant aqueux environnant), les forçant alors à s'aligner. Plus il y a de patchs sur les particules, moins elles ontd'être nombreuses pour former une phase lamellaire, comme l'ont prouvé les résultats expérimentaux confirmés par des simulations numériques. En montrant la possibilité de fonctionnaliser des particules pour faciliter leur auto-organisation, ces travaux ouvrent la voie à terme à des procédés plus efficaces pour la conception deauto-assemblés fonctionnels.Andrii Repula, Mariana Oshima Menegon, Cheng Wu, Paul van der Schoot et Éric Grelet.Directing liquid crystalline self-organization of rod-like particles through tunable attractive single tips.