L'astéroïde géocroiseurs 2001 FO32 frôle la Terre aujourd'hui

astéroïde (Un astéroïde est un objet céleste dont les dimensions varient de quelques dizaines...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance...)

Temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)



Géométrie 2D (au 21 mars 2021) de la rencontre proche entre la Terre et 2001 FO32 © Florent Deleflie et Lucie Maquet, IMCCE / Observatoire de Paris (L'Observatoire de Paris est né du projet, en 1667, de créer un observatoire astronomique...)

instant (L'instant désigne le plus petit élément constitutif du temps. L'instant n'est pas...)

Lune (La Lune est l'unique satellite naturel de la Terre et le cinquième plus grand satellite du...)

vitesse (On distingue :)

écliptique (L'écliptique est le grand cercle sur la sphère céleste représentant la trajectoire annuelle du...)

Système solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le...)

inclinaison (En mécanique céleste, l'inclinaison est un élément orbital d'un corps en orbite autour d'un...)



Géométrie 3D (au 2 mars 2021) de la rencontre proche entre la Terre et 2001 FO32

© Lucie Maquet et Florent Deleflie, IMCCE / Observatoire de Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans...)

trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et...)

Apollon (Apollon (en grec ancien ?π?λλων / Apóllôn, en latin Apollo) est le dieu...)

unité astronomique (L’unité astronomique (symbole ua) correspond approximativement à la longueur du demi-grand...)

aphélie (L'aphélie est le point de l'orbite d'un objet (planète, comète, etc.) où il est le plus...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps...)

Astéroïde potentiellement dangereux (PHA)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre...)

mécanique céleste (La mécanique céleste est un terme qui désigne la description du mouvement d'objets...)

collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de...)

De banales rencontres

lunaire (Pour les homonymes, voir Pierrot lunaire, une œuvre de musique vocale d'Arnold Schönberg.)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

million (Un million (1 000 000) est l'entier naturel qui suit neuf cent quatre-vingt-dix-neuf...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et...)

Référence:

Framework (En programmation informatique, un framework est un kit de composants logiciels structurels, qui...)

Science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !