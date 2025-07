☄️ Il ne devrait pas être là: que fait ce minéral sur l'astéroïde Ryugu ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Une image au microscope électronique du grain de poussière de Ryugu contenant le minéral

Crédit: Hiroshima University/Masaaki Miyahara

Qu'est-ce que le djerfisherite et pourquoi est-il si particulier ?

Un simple grain de poussière rapporté de l'astéroïde Ryugu vient bouleverser certaines certitudes. Un minéral rare, le djerfisherite, y a été identifié, contre toute attente, par une équipe japonaise.Le minéral en question, un sulfure de fer et de nickel contenant du, est normalement associé à des météorites formées à haute. Or, Ryugu est unriche en, supposé s'être formé dans des environnements beaucoup plus froids. Cetteétonne les géologues.L'équipe de Masaaki Miyahara, à l'Université d'Hiroshima, n'exclut pas deux hypothèses: le minéral pourrait provenir d'un impact avec une autre météorite, ou s'être formé in situ, dans des conditions encore inconnues. Les analyses isotopiques à venir devraient permettre d'en savoir plus.Cette découverte suggère que la chimie des astéroïdes est plus variée qu'on ne le pensait. Elle renforce l'idée que des échanges de matériaux ont pu avoir lieu entre différentes zones du, dès ses débuts. Les scientifiques vont désormais réexaminer les autres échantillons de Ryugu avec une attention renouvelée.Le djerfisherite est un minéral rare, composé de fer, de nickel, de soufre et de potassium. Sur Terre, on le retrouve dans des météorites appelées chondrites à enstatite, formées dans des environnements très chauds.Le retrouver sur Ryugu est donc surprenant. Cela remet en cause le modèle actuel de formation des astéroïdes carbonés, qui suppose des conditions bien plus froides. Ce minéral pourrait révéler des processus chimiques jusqu'ici insoupçonnés, voire des échanges de matière à grande échelle entre corps célestes.Son étude pourrait également aider à mieux comprendre la distribution de certains éléments essentiels à la vie, comme le potassium, dans le Système solaire primitif.