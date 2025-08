🔭 Cette observation suggère que tout pourrait venir de la ceinture d'astéroïdes

Représentation artistique de la condensation du monoxyde de silicium en silicates solides autour de HOPS-315. Les observations d'ALMA complètent les données du James Webb pour comprendre ce processus.

Crédit: ESO/L. Calçada/ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/M. McClure et al.

Comment les minéraux chauds deviennent-ils des planètes?

Pourquoi HOPS-315 est-elle si spéciale?

Située à 1300 années-lumière, une étoile naissante nommée HOPS-315 offre une fenêtre unique sur les premiers instants de la formation planétaire.Grâce aux télescopes James Webb et ALMA, des scientifiques ont observé pour la première fois la condensation de minéraux chauds autour de cette. Ces cristaux, composés principalement de monoxyde de, marquent le début de la création des futures planètes. Cette découverte rappelle les conditions qui ont présidé à la naissance de notre propreL'équipe internationale derrière cette découverte a utilisé des données combinées de deux des observatoires les plus puissants. Le James Webb Space Telescope a identifié la présence de monoxyde de silicium gazeux, tandis qu'ALMA a permis de localiser précisément ces signaux dans le disque protoplanétaire.Ces observations suggèrent que les premiers solides se forment dans une zone équivalente à celle de la ceinture d'astéroïdes dans notre Système solaire, ce qui pourrait nous amener à reconsidérer l'origine et le rôle de notre propre ceinture d'astéroïdes dans l'histoire de notre système solaire.Les chercheurs comparent HOPS-315 à un 'bébé Soleil', offrant un aperçu de ce à quoi ressemblait notre étoile dans ses premiers jours. Les minéraux observés sont similaires à ceux trouvés dans les météorites les plus anciennes de notre Système solaire. Cette similitude renforce l'idée que les processus de formationsont universels.Cette étude, publiée dans, ouvre de nouvelles perspectives sur la compréhension de la formation des planètes. Elle montre comment les technologies de pointe enpermettent de remonter le temps pour observer les origines des systèmes planétaires. HOPS-315 sert maintenant de modèle pour étudier les premières étapes de la formation des planètes dans l'Le processus commence avec la condensation de gaz chauds en minuscules cristaux solides. Ces cristaux, principalement du monoxyde de silicium, s'agglomèrent progressivement pour former des grains de poussière plus gros.Au fil du temps, ces grains s'assemblent sous l'effet de la gravité, créant des corps de plus en plus massifs. Ces amas finissent par devenir des planétésimaux, les briques de base des futures planètes.Dans le cas de HOPS-315, les observations montrent que ce processus est en cours. Les scientifiques estiment que ces minéraux pourraient un jour former des planètes rocheuses similaires à la Terre.HOPS-315 est une étoile très jeune, encore en phase de formation. Elle représente une occasion rare d'étudier les conditions qui prévalaient lors de la naissance de notre propre Système solaire.Les disques protoplanétaires comme celui de HOPS-315 sont des laboratoires naturels pour comprendre la formation des planètes. Ils contiennent tous les ingrédients nécessaires à la création de nouveaux mondes.La proximité relative de HOPS-315, à 1300 années-lumière, permet aux télescopes modernes de l'étudier en détail. Cela en fait un sujet d'étude privilégié pour les astronomes.