Des atomes de phosphore déposés en chaine

Les matériaux de basse dimensionnalité, agencés en surface ou en chaine, sont très étudiés pour leurs propriétés nouvelles et leur potentiel pour l'optoélectronique. C'est le cas des chaines de phosphorène que les chercheurs fabriquent ici pour la première fois de façon contrôlée et reproductible par épitaxie par jet moléculaire sur unecristalline d'A l'instar dupour le, le phosphorène correspond à une ou plusieurs couches cristallines empilées d'dequi s'obtiennent notamment par exfoliation et qui possèdent des caractéristiques intéressantes pour les nanodispositifs électroniques. Sous forme de phosphore dit noir, c'est un semiconducteur, dont les propriétés sont modulables avec lede couches. Obtenir cesbidimensionnels en rubans ou en chaines révèle encore d'autres propriétés. Plusieurs méthodes dites top-down, c'est-à-dire partant de phosphore cristallin, ont tenté de produire des nanorubans de phosphore, notamment par des méthodes électrochimiques ou lithographiques, mais n'ont pas réussi à contrôler la fabrication de rubans étroits.Dans cette étude, une collaboration de physiciens de l'des sciences moléculaires d'Orsay ( ISMO , CNRS/Univ. Paris-Saclay), du Service dede l'état condensé ( SPEC , CEA/CNRS) et du, en collaboration avec une équipe de l'Centrale de Floride, a réussi pour la première fois à contrôler la synthèse de chaines de phosphorène déposées sur un substrat d'argent grâce à une méthode dite bottom-up, c'est-à-dire partant des atomes de phosphore, appelé épitaxie par jet moléculaire. Ces travaux sont publiés dans la revuePour former ces chaines, les chercheurs ont évaporé sous ultravide des atomes de phosphore sur une face (111) d'und'argent. Ils ont identifié les structures atomique et électronique des atomes déposés sur la surface en utilisant unede plusieurs techniques, laet spectroscopie à(STM-STS), lad'électrons lents (LEED), la spectroscopie de photoélectrons (PES) et la spectroscopie de photoémission résolue en(ARPES).Ils ont ainsi caractérisé les chaînes obtenues avec pour la structure atomique un ruban de deux atomes depositionnés en forme de "chaise" correspondant à la structure du phosphorène noir, et pour la structure électronique, un caractère semiconducteur avec une bande interdite intrinsèque de 1,8 eV. Des calculs dans le cadre de lade lade la(DFT) ont validé les résultats expérimentaux, montrant que le caractère semiconducteur des chaines venait de la passivation des atomes de phosphore par la surface d'argent. Par ailleurs, l'image STM simulée à l'aide de cette théorie est en très bon accord avec l'image(figure).Flat epitaxial quasi-1D phosphorene chains.W. Zhang, H. Enriquez, Y. Tong, A. J. Mayne, A. Bendounan, A. Smogunov, Y. J. Dappe, A. Kara, G. Dujardin, and H. Oughaddou,, 12, 5160 (2021), paru le 27 Aout 2021.DOI: 10.1038/s41467-021-25262-7 Texte disponible sur les bases d'archives ouvertes HAL