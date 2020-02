Une bactérie pour dépolluer les eaux contaminées radioactives

bactérie photosynthétique (Les bactéries photosynthétiques sont des procaryotes qui utilisent la lumière comme source initiale d'énergie.)



Image colorisée en microscopie électronique à balayage d'une cellule (gris) de Gloeomargarita lithophora contenant des inclusions intracellulaires (grains clairs/jaunes) de carbonate de calcium.

© Karim Benzerara & Stefan Borensztajn

radium (Le radium est un élément chimique de symbole Ra et de numéro atomique 88.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus...)

squelette (Le squelette est une charpente animale rigide servant de support pour les muscles. Il est à la base de l'evolution des vertébrés. Celui ci leur a fourni un avantage sélectif conséquent suite au besoin d'un...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement tend actuellement à...)

chaîne alimentaire (Une chaîne alimentaire est une suite d'êtres vivants dans laquelle chacun mange celui qui le précède. Le premier maillon d'une chaîne est très souvent un végétal chlorophyllien. Dans les mers et...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

discriminant (En mathématiques, le discriminant est une notion algébrique. Il est utilisé pour résoudre des équations du second degré. Il se généralise pour des...)

traces (TRACES (TRAde Control and Expert System) est un réseau vétérinaire sanitaire de certification et de notification basé sur internet sous...)

million (Un million (1 000 000) est l'entier naturel qui suit neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999 999) et qui précède un million un (1 000 001). Il vaut un millier de milliers.)

monde (Le mot monde peut désigner :)

heure (L’heure est une unité de mesure du temps. Le mot désigne aussi la grandeur elle-même, l'instant (l'« heure qu'il est »), y compris en sciences (« heure solaire » employé...)

espèce (Dans les sciences du vivant, l’espèce (du latin species, « type » ou « apparence ») est le taxon de base de la systématique. L'espèce est un concept flou dont il existe une...)

Pour en savoir plus:

Laboratoires:

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

Le radium 226 et le strontium 90 sont des isotopes radioactifs potentiellement néfastes pour la santé et l'environnement. Ils sont difficiles à dépolluer car ils se comportent comme le calcium, un élément très abondant qui sature rapidement les dispositifs de dépollution. Une étude publiée dansmontre qu'unepiège très efficacement ces isotopes même dans des eaux riches en calcium. Elle pourra inspirer de nouvelles stratégies de dépollution d'effluents contaminés.Le calcium (Ca), le(Ra) et le strontium (Sr) sont trois éléments chimiques regroupés au sein de la famille des alcalino-terreux. Ils présentent ainsi des propriétés chimiques analogues et se comportent de façon similaire dans les systèmes biologiques. Le Ca est un élément abondant à lade laet parfois essentiel pour les organismes vivants, comme par exemple pour la formation de notre. Au contraire, les isotopes 90 du Sr et 226 du Ra, sont radioactifs et toxiques. Ils peuvent être toxiques même à de faibles concentration dans l', car ils ont tendance à s'accumuler le long de laet sont retenus efficacement dans les os.Il existe différentes approches visant à extraire ces isotopes radioactifs depuis l'environnement pour pouvoir ensuite les stocker à l'écart, lequ'ils décroissent radioactivement pendant plusieurs centaines (pour le 90Sr) à plusieurs milliers d'années (pour le 226Ra). Cependant, l'efficacité de ces méthodes physico-chimiques est limitée en pratique par la grande abondance d'autres éléments chimiques comme le Ca, même dans les environnements pollués. Les pièges, pas assezentre le Ca, le 90Sr et le 226Ra saturent ainsi rapidement et deviennent inopérant.Récemment, les chercheurs ont cultivé, une cyanobactérie qui forme des granules intracellulaires carbonatés, en présence dede 226Ra ou de 90Sr et d'unde fois plus de Ca. Cette bactérie a été identifiée dans de nombreux environnements naturels à travers le. En mesurant l'évolution temporelle des doses de rayonnements g et b émises par le 226Ra et le 90Sr, respectivement dans la fraction soluble et dans la fraction cellulaire des cultures, ils ont montré que plus de 99% des radionucléides sont piégés par les cellules en moins d'uneet ce malgré la présence d'un large excès de Ca. En comparaison, la quasi- totalité des radionucléides restait en solution en l'absence deou lorsque des cellules d'une autrede cyanobactérie étaient ajoutées.Cette efficacité de piégeage serait le résultat d'une étonnante capacité deà incorporer le Sr et le Ra préférentiellement au Ca. De plus, l'accumulation de quantités relativement importantes d'isotopes radioactifs au sein même des cellules ne semble pas altérer cette capacité. Les chercheurs souhaitent désormais développer un procédé qui permettra d'utiliser cette bactérie pour dépolluer des eaux environnementales polluées de manière efficace et économique.Mehta N, Benzerara K, Kocar BD, Chapon V.Environ Sci Technol. 2019 Nov 5;53(21):12639-12647. doi: 10.1021/acs.est.9b03982. Epub 2019 Oct 23.(IMPMC) - (CNRS/Sorbonne Université/Muséum National d'Histoire Naturelle)