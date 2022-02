Comment les bactéries dégradent-elle le fer ?



En immergeant un nanofilm de fer dans un milieu aqueux contenant des bactéries, des chercheurs ont pour la première fois suivie quantitativement leur influence sur le processus de corrosion du fer, et notamment leur consommation de l'oxygène environnant.Présentes depuis des milliards d'années, les bactéries ont évolué jusqu'à coloniser toutes les niches écologiques terrestres. Leur diversité métabolique est si vaste qu'elles jouent un rôle majeur dans les cycles biogéochimiques de la. Mettre en évidence les mécanismes d'interaction des bactéries avec les premières couches interfaciales de lasolide constitue donc un enjeu important dans des domaines aussi variés que les nanotechnologies, la bio-ingénierie, la géomicrobiologie, la chimie/physiquedes surfaces.Une équipe multidisciplinaire du Laboratoire dedes solides ( LPS , CNRS/Univ. Paris-Saclay) et de l'deintégrative de la cellule ( I2BC , CNRS/CEA/Univ. Paris-Saclay) a réussi pour la première fois à relier quantitativement les étapes de la corrosion d'un nanofilm métallique avec l'action de bactéries. L'étude a été publiée dans le journalPour cela, les chercheurs ont synthétisé en laboratoire un mince film de fer, de surface centimétrique et d'épaisseur nanométrique. Sonétant reliée à son épaisseur, il est possible de mesurer à la fois la dégradation du nanofilm et de localiser et quantifier lades bactéries in situ, et enréel, par simples mesures optiques. Les chercheurs ont ainsi pu observer que le déclenchement de la corrosion a lieu soudainement dès que les premières nanocouches protectrices du, principalement constituées d'oxydes de fer III, ont été modifiées.Cette modification est liée à la consommation de l'disponible près de la surface par les bactériesqui vont ensuite basculer dans un régimeet se mettre à "respirer les oxydes de fer", prenant le fer ferrique comme dernier accepteur d'électrons dans leurdecellulaire. L'analyse quantitative dude bactéries sur la surface, de leur dynamique ou encore de leur renouvellement révèle une fortedes bactériesMR1 lors de la dissolution du fer.Les expériences indiquent de plus que des mutants deainsi que d'autres espèces bactériennes telles queetsont également capables d'induire la corrosion mais avec des paramètres temporels retardés. L'étude met aussi en évidence le rôle des protéines membranaires électroactives et de molécules solubles secrétées par les bactéries dans la modification des propriétés de surface des nanofilms. En effet, certaines bactéries commeont la capacité de transférer des électrons à l'extérieur de leur cellule pour les échanger directement avec le fer ferrique insoluble grâce à des protéines respiratoires: les cytochromes.Un contact direct n'est cependant pas nécessaire pour d'autres bactéries commequi utilisent probablement la production de molécules navettes interagissant avec lesde fer dans le milieu de. D'autres bactéries, comme, induisent la corrosion par une acidification du milieu aqueux.En élargissant cette méthode à d'autres types de matières solides, cela ouvre les perspectives d'étude de la stabilité et réactivité des premières nanocouches de contact liquide-solide. Les débouchés sont nombreux, par exemple l'étude de la dégradation de plastique dans les, ou bien l'analyse de la contamination de surfaces par des bactéries enBiocorrosion on Nanofilms Induces Rapid Bacterial Motions via Iron Dissolution.Marion Lherbette, Christophe Regeard, Christian Marlière, and Eric Raspaud, paru le 09 novembre 2021.DOI: 10.1021/acscentsci.1c01126 Archives ouvertes HAL - Eric Raspaud - Directeur de, Laboratoire de physique des solides - eric.raspaud at cnrs.fr- Christophe Regeard - Maître de conférences à l'Paris-Saclay, Institut de Biologie intégrative de la cellule - christophe.regeard at universite-paris-saclay.frINP - inp.com at cnrs.fr