🔭 Bételgeuse révèle un surprenant compagnon stellaire, jusqu'alors invisible

Image composite en couleur de Bételgeuse réalisée à partir des données du Digitized Sky Survey 2

Crédit: ESO/Digitized Sky Survey 2

Les étoiles supergéantes rouges

L'étoile supergéante rouge Bételgeuse, qui brille intensément dans la constellation d'Orion, a toujours intrigué les astronomes par ses mystérieuses variations de luminosité. Pendant des siècles, les scientifiques ont émis l'hypothèse qu'un compagnon invisible pourrait être responsable de ces phénomènes, mais aucune preuve directe n'avait pu être obtenue jusqu'à présent.L'équipe de recherche de l'université Carnegie Mellon a saisi une opportunité unique lorsque le télescope Gemini North a détecté une faible source lumineuse près de Bételgeuse. Ils ont immédiatement mobilisé deux instruments spatiaux prestigieux: l'observatoire Chandra pour les rayons X et lepour les observations visibles. Cette coordination a permis d'observerstellaire à son point d'éloignement maximal de l'étoile principale, évitant ainsi l'écrasantede laqui est des milliers de fois plus brillante que notre Soleil.Anna O'Grady, chercheuse postdoctorale, souligne que cette observation représente une première dans l'histoire de l'astronomie. Jamais auparavant les scientifiques n'avaient pu étudier ce compagnon. Les données recueillies constituent les observations en rayons X les plus détaillées jamais réalisées sur cette étoile emblématique, offrant une fenêtre d'étude exceptionnelle sur ce système stellaire particulier.La nature du compagnon, affectueusement surnommé Betelbuddy, a réservé une surprise de taille aux astronomes. Ils s'attendaient à découvrir une naine blanche ou une étoile à neutrons - des restes d'étoiles en fin de vie - mais l'absence de phénomène d'accrétion a écarté ces possibilités. Les chercheurs penchent plutôt pour l'hypothèse d'un objet stellaire jeune, d'une taille comparable à celle de notre Soleil, ce qui ouvre de nouvelles perspectives sur la formation des systèmes binaires.Le rapport de masse entre les deux astres met à l'épreuve les modèles établis des étoiles doubles. Bételgeuse possède une masse équivalente à 16-17 fois celle du Soleil, tandis que son compagnon présente une masse solaire. Cette différence considérable place ce système dans la catégorie des binaires à rapport de masse extrême, une famille d'objets célestes rarement observée jusqu'à présent. Cette découverte ouvre la voie à l'étude d'autres systèmes similaires dans notre galaxie.Cette première caractérisation du système Bételgeuse-Betelbuddy ne marque que le début d'une aventure scientifique prometteuse. Les astronomes prévoient de poursuivre leurs observations pour mieux comprendre la dynamique de ce couple stellaire inhabituel et son évolution future. Chaque nouvelle donnée collectée permettra d'affiner notre compréhension des mécanismes de formation des systèmes binaires dans l'Univers.Les étoiles supergéantes rouges représentent une phase avancée dans l'évolution stellaire. Ces colosses célestes se forment à partir d'étoiles massives qui ont épuisé l'hydrogène de leur cœur et commencent à fusionner des éléments plus lourds.Leur taille monumentale les place parmi les plus grands objets individuels de l'Univers. Si Bételgeuse était placée au centre de notre Système solaire, sa surface s'étendrait au-delà de l'orbite de Jupiter, engloutissant les planètes internes. Cette expansion s'accompagne d'une baisse de température de surface, donnant à ces étoiles leur couleur rouge caractéristique.La durée de vie des supergéantes rouges est relativement courte à l'échelle cosmique, généralement de quelques millions d'années seulement. Leur destin final est spectaculaire: elles terminent leur existence dans des explosions de supernova qui dispersent dans l'espace les éléments lourds synthétisés durant leur vie.Ces étoiles jouent un rôle essentiel dans l'enrichissement chimique du milieu interstellaire, contribuant à la formation des générations stellaires suivantes et des planètes qui les accompagnent.