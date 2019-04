Références

Une cartographie des transferts d'énergie dans les cavités optiques radiofréquences

Difficile de manipuler avec précision des émetteurs nanométriques, dont le moindre ajustement est de l'ordre de l'infiniment petit. Des chercheurs de l'institut Fresnel et de l'université de Sydney ont donc proposé un changement d'échelle. Grâce à une nouvelle approchebasée sur desradiofréquences, ils ont obtenu la premièredes cavités photoniques, où chaque nanomètre influe sur les échanges d'. Ces travaux sont publiés dans la revueVéritables pièges pour la, les cavités photoniques la maintiennent entre deux miroirs. Son intensité et les interactions lumière-matière y sont alors concentrées, ce qui pourrait permettre de contrôler les échanges d'énergie entre, molécules et des nanostructures comme les boîtes quantiques. À des échelles aussi basses, la manipulation des émetteurs demande cependant une précision encore hors d'atteinte. Des chercheurs de l'institut Fresnel (CNRS/École Centrale Marseille/Aix-Marseille Université) et d'universités australiennes, réunis au sein du laboratoire international associé ALPhA , ont donc décidé d'agrandir l'échelle de ces phénomènes en remplaçant la lumière par des ondes radiofréquences. Leurs expériences ont permis de caractériser minutieusement le transfert d'énergie dipôle-dipôle, afin d'améliorer le rendement des applications dans les cavités optiques.Prenant pour base le formalisme mathématique qui décrit le transfert d'énergie dans une cavité optique, les chercheurs l'ont adapté à l'échelle des ondes radiofréquences, unde fois plus grande. Ce changement ala première cartographie à très haute résolution des paramètres qui agissent sur ces transferts d'énergie, comme d'infimes changements de position entre les dipôles. Cela a permis d'expliquer certainescontradictoires dans les cavités optiques, où des échanges qui semblaient similaires ne transféraient pas la même d'énergie, car on sait à présent que des changements trop infimes pour être repérés, à l'échelle des, ont une influence considérable.K. Rustomji, M. Dubois, B. Kuhlmey, C. M. de Sterke, S. Enoch, R. Abdeddaim, J. Wenger,Direct imaging of the energy transfer enhancement between two dipoles in a photonic cavity,Physical Review X 9, 011041 (2019)DOI: 10.1103/PhysRevX.9.011041