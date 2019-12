Cellules solaires à hétérojonction: bientôt l'industrialisation ?



© D. Guillaudin

Des lots de cellules solaires à hétérojonction de silicium de taille industrielle à 24% de rendement ont été produits à haute cadence, avec des cellules au rendement record de 24,2%. C'est un nouveau pas vers l'industrialisation de cetteprometteuse.​Un nouveau record vient d'être battu dans laà l'industrialisation des dispositifs photovoltaïques basés sur la technologie à hétérojonction de. Le Liten,de CEA Tech, vient de produire un lot de telles cellules au rendement record de 24%, avec un pic de 24,25% certifié par le CalTec pour les meilleures cellules. Qui plus est, ce résultat a été obtenu en prenant toute lade cellules de taille industrielle M2 de 244 cm2.Le laboratoire, qui travaille sur le développement de la technologie depuis une quinzaine d'années, a produit ces cellules avec des équipements industriels de cadence de 2400 pièces par. Ces résultats ont été obtenus en optimisant notamment le dépôt par PECVD des couches nanométriques de silicium amorphe, en améliorant les couches d'transparent conducteur (antireflet) et en réduisant les dommages liés à la manipulation des plaques durant la production.Ces travaux confirment le potentiel de la technologie des cellules photovoltaïques à hétérojonction de silicium, tant dudetechnologique qu'industriel. Les chercheurs du Liten poursuivent leurs efforts pour améliorer l'industrialisation de la technologie (réduction des coûts de fabrication, amélioration de la qualité et de la productivité), et porter le rendement de conversion au-delà de 24%.