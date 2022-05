Au Cern, les scientifiques reprennent l'exploration des origines de l'Univers

Il y a 10 ans, les collaborations Atlas et CMS annonçaient la découverte du boson de Higgs. Les images montrent des événements candidats au boson de Higgs issus de collisions entre protons dans le LHC. À gauche, un événement obtenu par l'expérience CMS montre une désintégration montre une désintégration en deux photons (lignes jaunes en pointillés et lignes vertes). À droite, un événement obtenu par l'expérience ATLAS, montre une désintégration en quatre muons (traces rouges). (Image: CMS/ATLAS/CERN)

Désintégration très rare d'un méson de beauté comprenant un électron (L'électron est une particule élémentaire de la famille des leptons, et possèdant une charge...) détecteur (Un détecteur est un dispositif technique (instrument, substance, matière) qui change...)

Contacts:

Après une cure de jouvence de trois ans, les installations du LHC viennent d'être redémarrées. La collecte de données à venir auprès du collisionneur géant du Cern sera deux fois plus importante que les précédentes périodes d'exploitation. De quoi lever un peu plus le voile sur les secrets de laélémentaire.Cette fois ça y est, après trois ans de mise à l'arrêt pour maintenance, le LHC, legéant de particules du Cern, près de Genève, a redémarré. 100 mètres sous, dans son anneau de 27de circonférence, des protons sont à nouveau accélérés dans les deux à uneproche de celle de la, avant d'être projetés les uns contre les autres au sein des quatre détecteurs - ALICE, ATLAS, CMS, LHCb - placés le long de leur. À la clé, un concentré d'qui, en vertu de l'équivalence entreet, se mue en gerbes de particules qui témoignent des processus à l'oeuvre dans l'intimité de la matière.Après une vaste cure de jouvence de l'des installations du LHC, l'énergie et lades collisions ont été augmentées, de même que la capacité des détecteurs à en récolter les produits. Ainsi, à l'issue de cette nouvelle période ou "run" d'une durée de quatre ans, les scientifiques qui opèrent le colosse genevois verront la masse dedont ils disposent multipliée par trois. De quoi leur permettre d'explorer un peu plus avant les lois fondamentales de notre Univers, dont dépendent l'histoire du cosmos et celle de toute la matière qu'il contient.Plus précisément, le run 3 du LHC constitue la suite d'une formidable aventuredébutée il y a 12 ans avec la mise en service de l'accélérateur. À l'époque, l'objectif des scientifiques est principalement de mettre en évidence l'existence dude Higgs. Boson de Higgs ? Selon l'actuelleen vigueur de l'infiniment petit, le modèle standard, la matière élémentaire est composée de particules de matière qui interagissent en échangeant des particules de. Développé entre les années 60 et 70, ce "modèle" a vu ensuite toutes ses prédictions vérifiées. Toutes, sauf une: celle de l'existence d'une particule supplémentaire, le fameux boson, censé conférer leur masse aux particules qui en ont une. L'énergie colossale mise en jeu dans les collisions du LHC devait enfin permettre d'extirper le Higgs des recoins de l'où il se terrait. Et en effet, en 2012, 48 ans après qu'une poignée de théoriciens ait prédit son existence, les expérimentateurs et expérimentatrices des expériences ATLAS et CMS, mettent en évidence le fameux boson de Higgs. La découverte, récompensée par unen 2013, parachève alors l'édification du modèle standard.Pour autant, dès la conception du LHC, les spécialistes de la matière lui ont assigné une autre mission: celle de les mettre sur la piste d'une nouvelle, ou physique "non standard", non décrite par le dit modèle. De fait, entre matière noire, absence d'dans l'Univers,de l'expansion cosmique, incohérences formelles... ils et elles savent depuis des décennies que leur représentation des lois de l'infiniment petit comme de l'infiniment grand est incomplète. Et c'est làl'enjeu du run 3: permettre aux physiciens et physiciennes d'esquisser enfin les contours d'un nouveauphysique demeuré jusqu'à aujourd'hui totalement inexploré. ", témoigne Marie-Hélène Genest, au Laboratoire de physique subatomique et dede Grenoble, et membre de l'expérience ATLAS.Concrètement, cette exploration empruntera de multiples voies complémentaires, en particulier auprès des expériences ATLAS et CMS dites expériences "généralistes". La première consiste à rechercher lade particules inconnues dans le lot de celles apparues lors des collisions entre protons. Aucuneen cen'a été faite lors des runs précédents. "", explique Marie-Hélène Genest. De plus, grâce à la plus grandedont disposeront les physiciens et physiciennes au terme laqui débute, il n'est pas impossible que des particules plus massives et/ou à des taux de production plus faible que celles jusqu'à maintenant accessibles se manifestent.Par ailleurs, via des stratégies de détection et d'analyses renouvelées, les scientifiques envisagent la possibilité de particules très légères qui seraient comme demeurées "sous leur". Enfin, ils et elles rechercheront des particules à longue durée dequi, se désintégrant par conséquent loin dud'impact, voient leurs produits plus difficiles à identifier.D'après les spéculations théoriques, certaines de ces particules putatives sont candidates à la résolution de l'énigme de la matière noire, demeurée invisible, mais dont les astrophysiciens croient observer les effets gravitationnels à toutes les échelles de l'Univers. D'autres seraient le signe de symétries nouvelles auxquelles obéiraient les lois les plus fondamentales, ou bien de l'existence ded'espace supplémentaires. Quoi qu'il en soit, comme l'explique Marie-Hélène Schune, au Laboratoire des 2 infiniset membre de l'expérience LHCb, "En particulier, au-delà de l'observation de particules nouvelles, les scientifiques traqueront à lade possibles écarts à ce que prévoit le modèle standard dans différents canaux de désintégration de particules. Comme le détaille Marie-Hélène Genest, "À cet égard, tous les regards se tourneront vers l'expérience LHCb conçue pour étudier la désintégration de particules appelées mésons B qui contiennent unbeau ou son. De fait, les données enregistrées au cours des "runs" précédents ont révélé plusieurs "anomalies" dans la manière dont certains mésons beaux se désintègrent soit en électrons, soit en muons. Selon le modèle standard, les deux processus devraient être parfaitement équivalents. Or ce n'est pas le cas. De même des distributions angulaires "non standard" dans la manière dont sont émis certains produits de désintégration de ces particules ont été observés. "", s'enthousiasme Marie-Hélène Schune.Au programme du run 3, l'étude précise des propriétés du boson de Higgs sera également l'une des priorités. Lors des runs 1 et 2, les expériences ont révélé la façon dont la particule interagit avec les quarks top et beau, de même qu'avec letau, et les bosons W et Z qui véhiculent l'faible. Désormais, les scientifiques espèrent notamment commencer à comparer son taux de désintégration en unede leptons tau à celui de la désintégration en une paire de muons.Comme l'explique Yves Sirois, au Laboratoire Leprince-Ringuet et membre de l'expérience CMS, cette mesure touche à l'un des plus grands mystères de la matière: "Sur le terrain du Higgs, le run 3 permettra aussi les premières mesures de l'interaction de la particule avec elle-même. Ce faisant, les physiciens et physiciennes débuteront l'étude des propriétés dude Higgs, cette entité quantique d'où est extrait le boson du même nom lors des collisions au sein de l'accélérateur, et qui baigne tout l'Univers, donnant sa structure auet leur masse aux particules. ", précise Yves Sirois." Amorce de réponse possible à l'issue du run 3.Les liens entre infiniment petit et infiniment grand seront également dans la ligne dede l'expérience ALICE dont le détecteur est dédié à l'étude dude quarks et de gluons (PQG). Obtenu en faisant entrer endes noyaux de, il s'agit d'une sorte de "soupe" de matièrechaude et dense au sein de laquelle les quarks et les gluons, usuellement liés les uns aux autres, sont libres de se déplacer. Or, essentiel pour étudier en détails les propriétés de l'interaction forte, celle qui structure notamment les noyaux atomiques, le PQG correspond également à l'état dans lequel les cosmologistes pensent que se trouvait l'Univers quelques microsecondes après leImpossible à observer directement, le PQG se révèle à travers les myriades de particules qu'il éjecte au sein du détecteur en même temps qu'il se refroidit et que la matière élémentaire qui le compose se réorganise. Or comme l'explique Stefano Panebianco, de l'Irfu du CEASaclay et membre d'ALICE, "" Ainsi, les chercheurs et chercheuses ont obtenu plusieurs résultats spectaculaires, en démontrant notamment que le plasma de quarks et de gluons se comporte tel undont la viscosité serait presque nulle. Mais avec les jouvences réalisées ces trois dernières années, "nous allons avoir accès à des particules sondes contenant des quarks lourds, à la fois produites en faibleet aux modes de décroissance exotiques, de quoi enfin accéder à une description plus détaillée et sélective des propriétés de ces sondes", poursuit leCelle-ci devrait notamment permettre d'apporter une réponse à la question de savoir quelle est la nature profonde de la transition qui voit le plasma brulant se muer en matière ordinaire lorsque ladiminue. "", décrit Stefano Panebianco.Tout comme leurs collègues de l'expérience LHCb, dont l'expérience est sensible à l'entre matière et antimatière, les scientifiques d'ALICE imaginent également apporter des indices permettant d'aider à comprendre pourquoi l'Univers est totalement vide d'antimatière. Depuis un, cette énigme demeure lancinante, alors que les équations du modèle standard indiquent unequasi parfaite entre la matière et sa Némésis. De quoi faire du run 3 une formidable opportunité pour mettre le LHC au défi des plus grands mystères de l'infiniment petit comme de l'infiniment grand.- Perrine Royole-Degieux - Chargée de(CNRS IN2P3) - royole at.fr- Sophie Kerhoas-Cavata - Responsable de communication (CEA Irfu) - sophie.cavata at cea.fr