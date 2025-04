L'appareil photo de votre smartphone peut détecter l'antimatière 📱

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Le nouveau détecteur AEgIS (à gauche) et une sélection d'annihilations d'antiprotons qu'il a pris en photo (à droite).

Les annihilations apparaissent comme des événements en forme d'étoile avec de multiples traces provenant d'un vertex primaire. Les flèches vertes, cyan et oranges indiquent des exemples de fragments nucléaires.

Image: AEgIS/CERN

Saviez-vous que le capteur de l'appareil photo de votre smartphone pourrait contribuer à percer les secrets de l'antimatière La collaboration AEgIS , dirigée par l'équipe de Christoph Hugenschmidt, travaillant auprès de la source de neutrons FRM II à l', a mis au point unà partir dude l'appareil photo d'un smartphone, modifié pour réaliser en temps réel des images des points où l's'annihile avec laCe nouveau dispositif, décrit dans un article qui vient d'être publié dans Science Advances , peut localiser les annihilations d'antiprotons avec une résolution d'environ 0,6, c'est-à-dire une résolution 35 fois plus élevée que celle obtenue avec les méthodes en temps réel existantes.AEgIS et d'autres expériences à l'usine d'antimatière du CERN, telles que ALPHA et GBAR , ont pour mission de mesurer avec une haute précision la chute de l'antihydrogène dans le champ gravitationnel de la Terre, chaque expérience utilisant une techniqueL'approche d'AEgIS consiste à produire un faisceau horizontal d'antihydrogène et à mesurer son déplacement vertical à l'aide d'un dispositif appelé déflectomètre de moiré, qui révèle de minuscules écarts de, et d'un détecteur qui enregistre les points d'annihilation de l'antihydrogène., explique Francesco Guatieri,principal de l'étude..", ajoute Francesco Guatieri.L'équipe a utilisé des capteurs d'images optiques vendus dans le commerce, dont la capacité de "photographier" en temps réel des positons de faible énergie avec une résolution sans précédent avait déjà été démontrée . ", explique Francesco Guatieri.Cette résolution record a pu être obtenue grâce à un élément clé inattendu: la production participative. "", indique Francesco Guatieri. L'équipe AEgIS a demandé à ses collègues de déterminer manuellement la position des points d'annihilation des antiprotons dans chacune des plus de 2 500 images du détecteur, et cette procédure s'est avérée bien plus précise et exacte que n'importe quel algorithme. Seul bémol: il a fallu jusqu'à dix heures à chaque collègue pour passer en revue tous les événements d'annihilation.", souligne Ruggero Caravita, porte-parole d'AEgIS. En mesurant la largeur des traces de différents produits d'annihilation, les chercheurs peuvent déterminer si les traces sont produites par des protons ou des pions.", explique Ruggero Caravita.