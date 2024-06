Cet élément abondant et peu coûteux pourrait révolutionner les batteries

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



L'avenir des batteries lithium-ion pourrait bien se trouver dans un élément commun et bon marché: le fer. Une équipe de chercheurs, dirigée par Xiulei "David" Ji de l'Oregon State University, propose d'utiliser le fer comme cathode pour ces batteries, offrant ainsi une alternative économique et plus sûre auxtraditionnels comme leet leCette nouvelle approche, détaillée dans, pourrait impacter fortement la production de batteries. Le, abondant et peu coûteux, pourrait non seulement réduire le coût des batteries, mais aussi améliorer leurénergétique et leur sécurité. Xiulei Ji souligne que le fer est bien moins cher que le cobalt et le nickel, rendant les batteries plus accessibles financièrement.Les avantages économiques et environnementaux de cette innovation sont significatifs. Actuellement, la cathode représente la moitié du coût de production d'une cellule de batterie lithium-ion. En utilisant du fer, les coûts pourraient diminuer considérablement, et la sécurité des batteries serait renforcée. De plus, les réserves de cobalt et de nickel sont limitées, ce qui menace la production future de batteries.Les composants d'une batterie sont essentiels à son fonctionnement. Une batterie se compose de deux électrodes, l'anode et la cathode, d'un séparateur et d'un électrolyte. Dans une batterie lithium-ion, les ions lithium se déplacent entre l'anode et la cathode lors de laet de la décharge.Pour rendre le fer plus réactif, les chercheurs ont créé un environnement chimique utilisant des anions fluorés et phosphatés. Ce dernier permet de transformer de manière réversible un mélange dede fer, deet dede lithium en sels de fer, ce qui est crucial pour que la batterie puisse être rechargée.Le futur des batteries semble prometteur avec cette innovation. Bien que l'efficacité de stockage doive encore être améliorée, Ji reste optimiste quant à une commercialisation rapide de cette technologie. Avec des investissements adéquats, ces batteries à cathode en fer pourraient bientôt surpasser les batteries actuelles en termes de coût, de performance et de respect de l'environnement.