Avec cette batterie, les voitures électriques se rechargent en 10 minutes 🔋

Les voitures électriques pourraient bientôt se recharger en un temps record. Une entreprise américaine dévoile une batterie innovante qui permet de charger un véhicule en seulement 10 minutes, grâce à une nouvelle technologie.La société Sionic Energy a développé une batterie pour véhicule électrique utilisant une anode 100 % en silicium. Cette avancée promet uned'bien plus élevée que les batteries traditionnelles en. L'innovation repose sur une collaboration avec Group14 Technologies, qui a mis au point un composite silicium-carbone, le SCC55.Les anodes en silicium permettent un gain de densité énergétique de 50 % par rapport à celles en graphite. Cette amélioration signifie que les batteries pourraient stocker plus d'énergie tout en ayant le même volume. Il serait par ailleurs possible de recharger une voiture en un temps impressionnant de seulement 10 minutes.Un autre avantage de cette technologie est sa capacité de production. Sionic prévoit de produire suffisamment de composés silicium-carbone pour équiper environ 200 000 voitures électriques chaque année. Group14 Technologies ouvrira une usine de fabrication en 2025 pour produire 4 000 tonnes de ce composite par an, permettant une production ÃLa flexibilité de cette technologie est un autre de ses atouts. Elle peut être facilement intégrée aux procédés de fabrication des batteries lithium-ion existantes. La plateforme de batteries de Sionic est compatible avec différents formats de cellules, ce qui accélère l'adoption de cette innovation sur le marché.Au-delà des véhicules électriques, cette batterie pourrait également avoir des applications dans d'autres domaines, tels que l'électronique et l'aviation. Sionic explore déjà son utilisation dans des projets de véhicules aériens électriques, comme les taxis volants eVOTL.Les performances de ces batteries sont également impressionnantes en termes de durée de vie. Elles sont conçues pour durer jusqu'à 1 200 cycles dans des formats de cellules de 4 Ah à 10 Ah, une longévité bien supérieure à celle des batteries traditionnelles, qui ne dépassent généralement pas 500 à 1 000 cycles. La firme annonce qu'elles peuvent atteindre une densité énergétique de 330 Wh/kg et 842 Wh/L. Des tests sont également en cours avec un format de cellule de 20 Ah pour 370 Wh/kg et 1 000 Wh/L.Le composite SCC55, développé par Group14, est un véritable atout. Il combine la capacité de stockage élevée du silicium à une structure qui permet une expansion contrôlée lors de la charge, tout en conservant une stabilité optimale sur de nombreux cycles de charge.L'objectif de Sionic Energy est d'atteindre des performances inégalées avec cette batterie, avec des densités énergétiques supérieures à celles des batteries lithium-ion classiques. Cette innovation pourrait transformer le secteur des batteries et accélérer l'adoption des véhicules électriques en offrant des solutions à la fois plus rapides et plus efficaces. Un pas important vers l'électrification massive du transport.