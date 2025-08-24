📡 Cette antenne change de forme pour améliorer la détection et la communication

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Une méta-antenne (matériau grillagé brillant) pourrait être intégrée à un rideau permettant de régler dynamiquement l'éclairage domestique. Ici, un prototype est visible rétracté (en haut à gauche), déployé (en bas) et à côté du mécanisme de verrouillage (en haut à droite).

Une antenne qui ressent et qui écoute

Des prototypes qui annoncent l'avenir

Et si vous pouviez régler votre antenne Wi-Fi en l'étirant comme un élastique ? Cette idée n'appartient pas à la science-fiction. Des chercheurs du MIT viennent de la concrétiser en créant une antenne d'un nouveau genre, aussi flexible que du chewing-gum.Contrairement aux tiges métalliques rigides de nos bons vieux routeurs, cette innovation repose sur une architecture ingénieuse. Elle utilise des "métamatériaux", des structures dont les propriétés ne viennent pas de leur composition, mais de leur forme géométrique savamment calculée. En changeant cette forme, on change son fonctionnement.L'astuce consiste à construire l'antenne comme un sandwich. Au centre, une couche de caoutchouc souple. De chaque côté, une fine couche conductrice, appliquée avec une peinture spéciale. Le tout est découpé au laser pour obtenir une structure qui peut se tordre, se comprimer ou s'étirer sans casser.L'intérêt est double. Premièrement, cette flexibilité permet à une seule antenne de couvrir plusieurs bandes de fréquences. Un simple geste suffit pour qu'elle passe de la 4G au Wi-Fi, par exemple, sans avoir besoin de plusieurs composants électroniques.Deuxièmement, et c'est peut-être le plus étonnant, cette déformation devient une source d'information. En mesurant le changement de fréquence provoqué par un étirement, l'antenne se transforme en capteur. Elle pourrait, par exemple, intégrer le tissu d'un t-shirt pour mesurer lad'un athlète en détectant les mouvements de sa poitrine, ou encore s'associer à un jeupour capter les mouvements du corps du joueur.Les applications sont vastes. On peut imaginer un casque audio qui bascule du mode "réduction de" au mode "conversation transparente" rien qu'en pliant légèrement une de ses branches. Les chercheurs l'ont testé avec succès.Pour rendre cette technologie accessible, l'équipe a également développé un logiciel de conception simplifié. n'importe quel fabriquant pourrait ainsi dessiner sa propre antenne sur mesure et la fabriquer avec une simple découpeuse laser.La durabilité n'est pas en reste. Les tests sont formels: le prototype supporte plus de 10 000 compressions sans perdre ses propriétés. Une robustesse essentielle pour une intégration dans nos objets du quotidien.Demain, ces antennes pourraient être tissées directement dans nos vêtements connectés, ou imprimées sur toutes sortes de surfaces, de l'intérieur d'une voiture aux murs d'une maison intelligente, pour interagir discrètement avec notre environnement.