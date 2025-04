Cette double supernovae proche est inexorable, voici la date... qui va vous surprendre 💥

Représentation artistique du système binaire avant l'explosion. Les deux naines blanches, séparées par une distance infime, termineront leur existence toutes les deux en supernova.

Crédit: University of Warwick/Mark Garlick

Qu'est-ce qu'une supernova de type Ia ?

Comment les naines blanches évoluent-elles en systèmes binaires ?

À seulement 150 années-lumière de la Terre, une équipe d'astronomes a identifié un système binaire exceptionnel. Ces deux étoiles, séparées par seulement 1/60e de la distance Terre-Soleil, sont en route vers une collision.Cette découverte, publiée dans, révèle un duo de naines blanches particulièrement massif. Avec une orbite ultra-serrée, elles se rapprochent inexorablement, condamnées à entrer en contact, ce qui engendrera une double. Les explosions sont prévues dans... 22.6 milliards d'années, plus ou moins 1 milliard.Les supernovae de type Ia servent de repères cosmiques pour mesurer les distances intergalactiques. Elles se produisent lorsqu'une naine blanche accumule trop de masse, déclenchant une explosion thermonucléaire.James Munday, responsable de l'étude, souligne l'importance de cette trouvaille. Localisé dans notre galaxie, ce système confirme des prédictions théoriques vieilles de plusieurs décennies. Sa proximité permet des observations détaillées, impossibles avec des objets plus lointains.La masse combinée des deux étoiles dépasse celle du Soleil de 56%. Cette caractéristique garantit leur explosion future. Malgré leur destin violent, elles ne représentent aucun danger pour la Terre, même à cette distance relativement proche, et surtout à une échéance aussi lointaine.Dr. Ingrid Pelisoli explique que cette découverte suggère une fréquence plus élevée de tels systèmes qu'estimé précédemment. Elle ouvre la voie à une meilleure compréhension des mécanismes derrière les supernovae de type Ia, encore partiellement mystérieux. L'explosion finale sera d'une violence inouïe, libérant une énergie colossale.Cette étude marque une étape dans l'astrophysique stellaire. Elle offre des indices précieux sur l'évolution des systèmes binaires dans notre galaxie.Une supernova de type Ia est une explosion stellaire résultant de l'accumulation de masse par une naine blanche au-delà d'une limite critique, connue sous le nom de limite de Chandrasekhar. Ce phénomène se produit dans des systèmes binaires où une naine blanche siphonne la matière de son compagnon.Ces explosions sont d'une luminosité si constante qu'elles servent de 'chandelles standard' pour mesurer les distances cosmiques. Leur étude permet aux astronomes de cartographier l'expansion de l'Univers et de comprendre la nature de l'énergie sombre.Le processus menant à une supernova de type Ia peut varier. Dans certains cas, la naine blanche fusionne avec une autre naine blanche, comme dans le système récemment découvert. Dans d'autres, elle accumule lentement de la matière d'une étoile compagnon de type géante rouge.Malgré leur utilité en cosmologie, les mécanismes exacts déclenchant ces supernovae restent un sujet de recherche actif. La découverte de systèmes comme celui-ci aide à affiner les modèles théoriques et à mieux prédire leur occurrence.Les naines blanches sont les vestiges d'étoiles ayant épuisé leur combustible nucléaire. Dans un système binaire, leur évolution peut être influencée par leur compagnon, conduisant à des phénomènes spectaculaires comme les supernovae ou les novae.Lorsque deux naines blanches orbitent l'une autour de l'autre, elles perdent de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Cette perte d'énergie réduit progressivement leur distance, jusqu'à ce qu'elles fusionnent ou déclenchent une explosion.Le système découvert par l'équipe de Warwick est un exemple rare de binaire compacte à haute masse. Sa proximité et ses caractéristiques en font un objet d'étude idéal pour comprendre la dynamique de ces systèmes.