Des supernovae à l'origine de deux extinctions massives sur Terre ? 💥

Pourquoi les extinctions de l'Ordovicien et du Dévonien sont-elles particulières ?

Comment une supernova peut-elle affecter la Terre ?

Des explosions stellaires proches pourraient avoir influenc√© deux grandes extinctions massives sur Terre. Une √©tude r√©cente explore ce lien entre supernovae et disparitions d'esp√®ces.Les chercheurs de l'Universit√© de Keele ont analys√© l'impact des supernovae sur l'atmosph√®re terrestre. Ces explosions stellaires pourraient avoir endommag√© la couche d'ozone, exposant la vie √† des radiations solaires nocives. Les extinctions de l'Ordovicien et dutardif, il y a respectivement 445 et 372 millions d'ann√©es, sont concern√©es.L'√©tude, publi√©e dans, √©tablit une corr√©lation entre le taux de supernovae proches et ces extinctions. Les supernovae dispersent des √©l√©ments lourds essentiels √† la vie, mais leur proximit√© peut √™tre d√©vastatrice. Cette dualit√© entre cr√©ation et destruction est au cŇďur des recherches.Les scientifiques ont cartographi√© les √©toiles massives pr√®s du Soleil pour estimer la fr√©quence des supernovae. Leur m√©thode a permis de comparer cette fr√©quence avec celle des extinctions massives attribu√©es √† des causes externes. Les r√©sultats soutiennent l'hypoth√®se d'un lien avec les supernovae.Seules deux √©toiles proches, Antares et B√©telgeuse, pourraient exploser en supernova dans le futur proche. Cependant, leur distance de plus de 500 ann√©es-lumi√®re minimise les risques pour la Terre. Les simulations confirment que leurn'aurait pas d'impact significatif sur notre plan√®te.Cette recherche ouvre de nouvelles perspectives sur les menaces cosmiques pour la vie terrestre. Elle souligne l'importance de comprendre les ph√©nom√®nes stellaires pour anticiper leurs effets sur notre environnement. Les supernovae, bien que lointaines, restent un sujet d'√©tude crucial pour les scientifiques.Les donn√©es recueillies seront √©galement utiles pour le d√©veloppement des d√©tecteurs d'ondes gravitationnelles. Ces instruments permettent d'√©tudier la structure de l'Univers et les origines des ph√©nom√®nes cosmiques. La recherche sur les supernovae contribue ainsi √† plusieurs domaines de l'astrophysique.Ces extinctions massives ont principalement affect√© la vie marine, alors dominante sur Terre. L'Ordovicien a vu dispara√ģtre 60% des invert√©br√©s marins, tandis que le D√©vonien tardif a √©limin√© 70% de toutes les esp√®ces.Contrairement √† d'autres extinctions, comme celle du Cr√©tac√©-Tertiaire due √† un impact d'ast√©ro√Įde, ces √©v√©nements n'ont pas de cause terrestre claire. Les supernovae offrent une explication plausible pour ces disparitions soudaines.Ces p√©riodes correspondent √©galement √† des changements majeurs dans la biodiversit√© marine. Les supernovae pourraient avoir acc√©l√©r√© ces transitions en √©liminant certaines esp√®ces et en favorisant l'√©mergence d'autres.Une supernova proche peut endommager la couche d'ozone terrestre, exposant la vie √† des niveaux √©lev√©s de rayonnement ultraviolet. Ce rayonnement peut provoquer des mutations g√©n√©tiques et perturber les √©cosyst√®mes.Les explosions de supernovae lib√®rent √©galement des particules √©nerg√©tiques qui peuvent ioniser l'atmosph√®re. Cette ionisation peut entra√ģner des pluies acides et modifier le climat global de la Terre.Les supernovae dispersent √©galement des √©l√©ments lourds dans l'espace, qui sont essentiels √† la formation de nouvelles √©toiles et plan√®tes. Cependant, une explosion trop proche pourrait saturer l'environnement terrestre avec ces √©l√©ments, avec des cons√©quences encore mal comprises.