💥 Des supernovae auraient déjà changé notre climat, et cela va se reproduire

Le rémanent de la supernova Vela, situé à 800 années-lumière de la Terre, capturé par la Dark Energy Camera.

Crédit: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA

Comment une supernova peut-elle influencer le climat terrestre ?

Qu'est-ce qu'un rémanent de supernova ?

Les supernovae, ces gigantesques explosions d'√©toiles, lib√®rent une quantit√© ph√©nom√©nale d'√©nergie. Cette √©nergie voyage √† travers l'espace, capable d'atteindre des plan√®tes situ√©es √† des milliers d'ann√©es-lumi√®re. Les scientifiques explorent comment ces rayonnements pourraient alt√©rer la composition de l'Robert Brakenridge, chercheur √† l'INSTAAR, a publi√© une √©tude dans les. Il y √©tablit un lien entre des supernovae proches et des changements climatiques abrupts dans l'histoire g√©ologique. Son mod√®le montre comment ces rayonnements pourraient affecter la couche d'ozone et leatmosph√©rique.Les anneaux de croissance des arbres servent d'archives climatiques naturelles. Brakenridge a identifi√© 11 pics de carbone radioactif sur 15 000 ans, correspondant √† des supernovae connues.L'√©toile B√©telgeuse, dans la constellation d'Orion, pourrait exploser en supernova √† tout moment. Une telle, bien que lointaine, offrirait une occasion unique d'√©tudier ces ph√©nom√®nes en temps r√©el. Les scientifiques esp√®rent ainsi mieux comprendre et anticiper leurs effets sur le climat terrestre.Les supernovae √©mettent des rayonnements cosmiques de haute √©nergie. En atteignant la Terre, ces rayonnements peuvent modifier la composition chimique de l'atmosph√®re. Ils ont le potentiel d'affaiblir la couche d'ozone et de r√©duire les concentrations de m√©thane (un puissant gaz √† effet de serre).Ces changements atmosph√©riques pourraient entra√ģner un refroidissement global et une augmentation des radiations UV atteignant la surface. Des √©tudes sugg√®rent que cela pourrait affecter la biodiversit√© et augmenter la fr√©quence des incendies de for√™t.Les arbres, en absorbant le carbone atmosph√©rique, enregistrent ces √©v√©nements dans leurs anneaux de croissance. Cela permet aux scientifiques de retracer l'impact des supernovae sur le climat √† travers les √Ęges.Un r√©manent de supernova est la structure gazeuse en expansion r√©sultant de l'explosion d'une √©toile. Ces nuages de mati√®re peuvent s'√©tendre sur des dizaines d'ann√©es-lumi√®re et √©mettre des rayonnements pendant des mill√©naires.Les r√©manents sont des laboratoires naturels pour √©tudier la physique des hautes √©nergies. Ils contiennent des √©l√©ments lourds synth√©tis√©s lors de l'explosion, essentiels √† la formation des plan√®tes et de la vie.L'observation de ces ph√©nom√®nes aide les astronomes √† comprendre le cycle de vie des √©toiles. Le r√©manent de Vela, par exemple, offre des indices pr√©cieux sur les m√©canismes des supernovae.Ces structures jouent √©galement un r√īle dans l'enrichissement du milieu interstellaire, dispersant les √©l√©ments n√©cessaires √† la formation de nouvelles √©toiles et plan√®tes.