Cette planète orbite à angle droit autour de deux étoiles, une première ! 🔭

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)





Configuration du 2M1510 et convention de nommage des différents corps.

Les naines brunes sont en rouge et la planète en bleu. La direction de la Terre par rapport à la binaire est indiquée.

Animation montrant l'orbite polaire de l'exoplanète autour des deux naines brunes.

Crédit: ESO

Qu'est-ce qu'une orbite polaire ?

Pourquoi les naines brunes sont-elles spéciales ?

Un système stellaire vient de révéler une planète aux caractéristiques inédites. Son orbite à angle droit autour de deux étoiles est une première.Cette découverte, réalisée grâce au Very Large Telescope de l'ESO, concerne une planète orbitant autour d'une paire de naines brunes. Contrairement aux exoplanètes connues jusqu'à présent, celle-ci suit une trajectoire polaire,au plan orbital des étoiles.Ces naines brunes, objets intermédiaires entre les planètes géantes et les étoiles, forment un système binaire rare. L'exoplanète, nommée 2M1510 (AB) b, a été détectée grâce aux perturbations gravitationnelles qu'elle induit sur leurs orbites. Cette méthode indirecte a permis de confirmer sa présence et son orbite inhabituelle.L'équipe internationale, dirigée par Thomas Baycroft de l'Université de Birmingham, a publié ses résultats dans. Leur étude souligne l'importance de cette découverte pour comprendre la diversité des systèmes planétaires. Les naines brunes, moins lumineuses que les étoiles, offrent uninhabituel pour la formation de planètes.Cette découverte fortuite ouvre de nouvelles perspectives sur la formation des planètes. Les systèmes binaires, déjà connus pour héberger des planètes, révèlent ici une configuration extrême. Les chercheurs envisagent maintenant de chercher d'autres exoplanètes avec des orbites similaires, ce qui pourrait révéler des mécanismes de formation encore inconnus. Les prochaines observations cibleront d'autres systèmes binaires pour vérifier si cette configuration est unique ou répandue.Une orbite polaire est une trajectoire où un objet, comme une planète, tourne autour d'un autre en passant au-dessus de ses pôles. Contrairement aux orbites équatoriales, qui suivent le plan de l'équateur de l'objet central, les orbites polaires sont perpendiculaires à ce plan.Dans le cas de l'exoplanète 2M1510 (AB) b, cette configuration est particulièrement rare car elle implique deux étoiles. La planète ne tourne pas dans le même plan que les étoiles, mais à angle droit.Cette découverte suggère que les mécanismes de formation planétaire peuvent aboutir à des configurations orbitales très diverses. Les modèles théoriques devront désormais intégrer cette possibilité, ce qui pourrait conduire à une meilleure compréhension de la dynamique des systèmes multiples.Les naines brunes occupent une place intermédiaire entre les planètes géantes gazeuses et les étoiles. Trop massives pour être des planètes, elles ne possèdent pas assez de masse pour initier la fusion nucléaire de l'hydrogène, caractéristique des étoiles.Leur faible luminosité et leur température relativement basse en font des objets difficiles à étudier. Pourtant, elles jouent un rôle clé dans la compréhension de la formation des systèmes stellaires et planétaires.La découverte d'une planète en orbite polaire autour d'une paire de naines brunes montre que ces objets peuvent héberger des planètes.