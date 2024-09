Cette technique permet d'éliminer plus de 98% des nanoplastiques présents dans l'eau

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Image d'illustration Pixabay



Une fois mélangé à l'eau et laissé se séparer, le solvant remonte à la surface, emportant les nanoplastiques dans sa structure moléculaire.

Les nanoplastiques, particules de plastique de taille inférieure à un micromètre, sont une menace croissante pour la santé humaine et environnementale.Invisibles à l'œil nu, ils s'accumulent dans les ressources en eau, causant des perturbations écologiques et présentant des risques pour la santé, notamment des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Trouver une solution efficace et économique pour éliminer ces contaminants devient un enjeu crucial.Une équipe de chercheurs de l'Université du Missouri, surnommée Mizzou, a développé une méthode innovante pour purifier l'eau des nanoplastiques. Cette approche utilise une solutioncapable d'éliminer plus de 98 % de ces particules. Selon Piyuni Ishtaweera, ancienne doctorante endes nanomatériaux à Mizzou, les nanoplastiques peuvent perturber les écosystèmes aquatiques et s'intégrer dans la, posant ainsi des risques pour la faune et les humains.Cette nouvelle technique repose sur l'utilisation de solvants hydrophobes, fabriqués à partir d'ingrédients naturels, qui agissent comme des aimants à plastique. Lorsqu'ils sont mélangés à l'eau contaminée, ces solvants absorbent les nanoplastiques, puis se séparent de l'eau en flottant à sa surface. Le solvant chargé en plastiques est ensuite facilement récupéré, laissant l'eau propre et dépourvue de contaminants.L'un des aspects remarquables de cette méthode est sa simplicité d'application en laboratoire. Une pipette suffit pour retirer le solvant contenant les nanoplastiques, rendant le processus à la fois pratique et efficace. De plus, cette technique est applicable à l'eau douce comme à l'eau salée, ce qui en fait une solution polyvalente et durable.Gary Baker, professeur associé au Département de chimie de Mizzou et auteur principal de l'étude, souligne que des travaux futurs viseront à comprendre la capacité maximale des solvants et à explorer leur réutilisation multiple pour renforcer la durabilité de la méthode.Les résultats obtenus par l'équipe de Mizzou surpassent les études précédentes, qui se concentraient souvent sur une seule taille de particule plastique. En testant cinq tailles différentes de nanoplastiques à base de polystyrène, communément utilisé dans la fabrication de gobelets en styromousse, les chercheurs ont démontré l'efficacité supérieure de leur méthode.Cette avancée ouvre la voie à de nouvelles recherches sur la purification de l'eau et l'évaluation des nanomatériaux, tout en contribuant potentiellement à l'élaboration de politiques environnementales informées. À long terme, la technologie de Mizzou pourrait être déployée à, des installations municipales de traitement de l'eau aux communautés éloignées, pour lutter contre lapar les nanoplastiques.