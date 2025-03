Le thé, un purificateur d'eau insoupçonné ? 🍵

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Nouvelle étude montrant que l'infusion du thé élimine naturellement le plomb et d'autres métaux lourds toxiques de l'eau.

Crédit: Vinayak P. David Group/Northwestern University



Image au microscope électronique à balayage de feuilles de thé noir, agrandies 300 fois. Le thé noir, flétri et entièrement oxydé, présente une surface ridée, augmentant potentiellement la surface disponible pour l'adsorption.

Crédit: Vinayak P. David Group/Northwestern University

Comment le thé adsorbe-t-il les métaux lourds ?

Quels sont les avantages des sachets en cellulose ?

Le thé, une boisson très populaire, pourrait bien avoir un effet insoupçonné sur la qualité de l'eau que nous buvons. Une étude récente révèle que l'infusion du thé pourrait purifier l'eau en éliminant des métaux lourds toxiques.Des chercheurs de l'Université Northwestern ont découvert que les feuilles de thé peuvent adsorber des métaux lourds comme le plomb et le cadmium. Ce processus naturel permet de filtrer ces contaminants dangereux de l'eau. Les ions métalliques se fixent à lades feuilles de thé, où ils restent piégés jusqu'à ce que le sachet de thé usagé soit jeté.L'étude, publiée dans la revue, ne suggère toutefois pas d'utiliser les feuilles de thé commeà eau. Cependant, elle met enla capacité du thé à réduire l'exposition aux métaux lourds à travers le monde. Les chercheurs ont mesuré cette capacité d', soulignant ainsi un avantage méconnu de la consommation de thé.Les feuilles de thé, avec leur grande surface active, sont particulièrement efficaces pour adsorber les métaux. Cette propriété, qui permet également au thé de libérer rapidement ses arômes dans l'eau, en fait un matériau adsorbant naturel. Le fait que le thé soit la boisson la plus consommée au monde ajoute à l'importance de cette découverte.L'équipe de recherche a exploré comment différents types de thé, sachets et méthodes d'infusion affectent l'adsorption des métaux lourds. Ils ont testé des variétés comme le thé noir, vert, oolong, blanc, ainsi que des tisanes comme la camomille et le rooibos. Les résultats montrent que les sachets en cellulose sont les plus efficaces, contrairement à ceux en coton ou en nylon. Le temps d'infusion joue un rôle crucial dans l'adsorption des ions métalliques. Plus le thé infuse longtemps, plus il adsorbe de contaminants.Les chercheurs estiment que la préparation du thé peut éliminer environ 15 % du plomb de l'eau potable, même à des concentrations élevées. Cette capacité d'adsorption dépend de plusieurs facteurs, dont le temps d'infusion et le rapport eau/thé. Ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives pour la recherche en santé publique, en particulier dans les régions où l'exposition aux métaux lourds est un problème.L'adsorption est un processus par lequel les ions métalliques se fixent à la surface d'un matériau. Dans le cas du thé, les feuilles offrent une grande surface active, permettant aux ions de plomb, cadmium et autres métaux lourds de s'y accrocher. Ce phénomène est similaire à la manière dont unattire les particules métalliques.La structure des feuilles de thé, en particulier après leur transformation en thé noir, augmente cette surface active. Les rides et les pores ouverts des feuilles offrent plus de sites de liaison pour les ions métalliques. Ainsi, plus la surface est grande, plus la capacité d'adsorption est importante.Cette propriété est renforcée par le broyage des feuilles, qui expose encore plus de surface. Cependant, le facteur le plus important reste le temps d'infusion. Plus les feuilles de thé restent en contact avec l'eau, plus elles peuvent adsorber de métaux lourds.Les sachets en cellulose, fabriqués à partir de pulpe de bois, sont particulièrement efficaces pour adsorber les métaux lourds. Contrairement aux sachets en coton ou en nylon, les sachets en cellulose offrent une surface active plus importante.Cette surface accrue permet aux ions métalliques de se fixer plus facilement. De plus, les sachets en cellulose sont biodégradables et ne libèrent pas de microplastiques dans l'environnement, contrairement aux sachets en nylon.Les particules de cellulose libérées par ces sachets sont simplement des fibres que le corps humain peut ingérer. Cela fait des sachets en cellulose une option plus sûre pour la préparation du thé, tout en contribuant à la purification de l'eau.