Cette technologie permet une connexion 9000 fois plus rapide que la 5G ! ⚡

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Le multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence

La photonique appliquée aux ondes millimétriques

Impossible d'imaginer une connexion sans fil 9000 fois plus rapide que la 5G actuelle ? Pourtant, cette avancée semble à portée de main. Les chercheurs de l'University College London sont sur le point de bouleverser nos standards technologiques.Les records sont faits pour être battus, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. En atteignant près de 1 Térabit par seconde, ils repoussent les limites de la transmission sans fil.Cette vitesse fulgurante est due à l'utilisation d'une large plage de fréquences, allant de 5 à 150 GHz. Pour chaque sous-partie de cette plage, des technologies adaptées ont été employées pour optimiser les performances.Les convertisseurs numérique-analogique ont pris en charge les fréquences de 5 à 75 GHz. Pour les fréquences plus élevées, la lumière a permis de générer les signaux (grâce à la photonique àmillimétriques), assurant une transmission précise et rapide.Le professeur Zhixin Liu, qui dirige l'équipe, estime que cette innovation pourrait redéfinir la manière dont nous utilisons les réseaux sans fil à l'avenir. Le saut technologique est immense.Pour l'instant, la 6G n'existe que dans les laboratoires. Mais les discussions avec des fabricants de smartphones laissent entrevoir un futur proche où cette technologie serait intégrée à nos appareils.Cette prouesse de l'UCL intervient seulement quelques mois après un autre record établi par une équipe japonaise. Avec près de 30 % de gain, la course à la vitesse s'intensifie.À terme, cette technologie pourrait redéfinir la gestion des réseaux lors d'événements de grande affluence. La surcharge des réseaux serait bientôt un lointain souvenir.Le multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) est une technique de transmission dequi consiste à diviser une large bande de fréquences en plusieurs sous-porteuses plus étroites. Chaque sous-porteuse transporte une partie des données de manière indépendante. Cela permet une utilisation plus efficace du spectre de fréquences, réduisant les interférences et les pertes deL'OFDM est particulièrement utile pour transmettre des données sur de grandes distances ou dans des environnements encombrés. Grâce à cette méthode, chaque canal est orthogonal aux autres, ce qui signifie qu'ils peuvent coexister sans se perturber mutuellement. L'OFDM est utilisé dans de nombreuses technologies modernes, comme la 4G, la 5G et maintenant dans les recherches pour la 6G.La photonique appliquée aux ondes millimétriques utilise la lumière pour produire des signaux radiofréquences, spécialement dans la gamme des ondes millimétriques (fréquences entre 30 et 300 GHz). Ces ondes, plus petites que les ondes radio classiques, permettent de transmettre de grandes quantités de données sur de courtes distances.La photonique est cruciale dans ce processus car elle transforme les signaux optiques en signaux radio à haute fréquence. Elle utilise des équipements comme des lasers dont la fréquence est stabilisée pour produire des faisceaux lumineux très précis. Ces faisceaux sont ensuite convertis en signaux électromagnétiques capables de transmettre rapidement des informations, tout en assurant une grande précision.Cette technologie est essentielle pour le développement de réseaux comme la 6G. Elle permet d'utiliser des fréquences très élevées, offrant ainsi une bande passante plus large, et donc une capacité de transmission de données beaucoup plus importante.