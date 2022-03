Molécules, terres rares et lumière: une plateforme innovante pour les ordinateurs et les communications quantique

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

Université de Strasbourg (L’université de Strasbourg (UDS) est une université française située...)

Chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à...)

terres rares (Les terres rares sont un groupe de métaux aux propriétés voisines comprenant le...)

europium (L'europium est un élément chimique, de symbole Eu et de numéro atomique 63.)



Illustration représentant un ordinateur quantique utilisant un cristal (Cristal est un terme usuel pour désigner un solide aux formes régulières, bien que...)

© Christian Grupe

communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle,...)

fibres (Une fibre est une formation élémentaire, végétale ou animale, d'aspect filamenteux, se...)

interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface...)

mémoire (D'une manière générale, la mémoire est le stockage de l'information. C'est aussi le souvenir...)

spin (Le spin est une propriété quantique intrinsèque associée à chaque...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance...)

combinaison (Une combinaison peut être :)

vie (La vie est le nom donné :)

ordinateur (Un ordinateur est une machine dotée d'une unité de traitement lui permettant...)

architectures (Architectures est une série documentaire proposée par Frédéric Campain et Richard Copans,...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire...)

ingénierie (L'ingénierie désigne l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la...)

Technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

Nanotechnologie (Les nanosciences et nanotechnologies (NST) peuvent être définies a minima comme l'ensemble des...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un...)

charge électrique (La charge électrique est une propriété fondamentale de la matière qui respecte le principe de...)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux...)

Bibliographie:

Chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

La possibilité d'interagir avec la lumière apporte des fonctionnalités importantes aux systèmes quantiques comme communiquer à grande distance. C'est une capacité clé pour les futurs ordinateurs quantiques. Cependant, il est très difficile de trouver uncapable d'exploiter pleinement les propriétés quantiques de la. Une équipe deduet de l', avec le soutien deParisTech-PSLet en collaboration avec des équipes allemandes du KIT, a démontré le potentiel d'un nouveau matériau à base deen tant que système quantique photonique. Publiés le 9 mars 2022 dans, ces résultats mettent en évidence l'intérêt de cristaux moléculaires d'pour les mémoires et les ordinateurs quantiques.Si les technologies quantiques promettent une révolution dans l'avenir, elles restent encore complexes à mettre en oeuvre. Par exemple, les systèmes quantiques permettant des interactions avec la lumière pour créer des fonctionnalités de traitement et dede l'information, notamment paroptiques, sont encore rares. En effet, une telle plateformedoit idéalement inclure uneavec la lumière, mais aussi des unités de stockage de l'information, c'est-à-dire une. Le traitement de l'information devrait également être possible dans ces unités, qui se présentent sous la forme de. Développer desdans lesquels un lien entre spins et lumière peut être établi au niveau quantique se révèle être particulièrement difficile.Dans ce, une équipe de scientifiques du CNRS et de l'de Strasbourg, avec le soutien de Chimie ParisTech-PSL et en collaboration avec des équipes allemandes du KIT, a réussi à démontrer l'intérêt des cristaux moléculaires d'europium(unerare) pour les communications et les processeurs quantiques grâce à leurs transitions optiques très étroites permettant des interactions optimales avec la lumière.Ces cristaux résultent de lade deux systèmes déjà utilisés dans le domaine quantique: des ions de terres rares (dont fait partie l'europium) et des systèmes moléculaires. Les cristaux de terres rares sont connus pour leurs excellentes propriétés optiques et de spin, mais sont complexes à intégrer dans des dispositifs photoniques. Les systèmes moléculaires sont, quant à eux, généralement dépourvus de spins (unités de stockage ou calcul) ou, dans le cas contraire, présentent des raies optiques trop larges pour établir un lien fidèle entre spins et lumière.Les cristaux moléculaires d'europium représentent une avancée majeure, car ils sont dotés de raies optiques très étroites. Cela se traduit par des états quantiques de grande durée dequi ont été exploités pour démontrer le stockage d'une impulsion lumineuse à l'intérieur de ces cristaux moléculaires. Une première brique d'unquantique contrôlé par la lumière a également été obtenue. Ainsi, ce nouveau matériau pour les technologies quantiques offre des propriétés inédites et ouvre la voie à de nouvellesd'ordinateurs ou de mémoires quantiques dans lesquelles la lumière jouerait un rôle central.Ces résultats ouvrent également la voie à de vastes perspectives de recherche grâce aux très nombreux composés moléculaires qu'il est possible de synthétiser.. Diana Serrano, Senthil Kumar Kuppusamy, Benoît Heinrich, Olaf Fuhr, David Hunger, Mario Ruben et Philippe Goldner., le 9 mars 2022. DOI: 10.1038/s41586-021-04316-2 Contacts:- Diana Serrano - Chercheuse CNRS - diana.serrano at chimie-paristech.fr- Philippe Goldner -CNRS - philippe.goldner at chimie-paristech.fr- Elie Stecyna - Attaché de presse CNRS - presse at cnrs.fr