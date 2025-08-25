☀️ Cette tornade géante sur le Soleil mesure 10 Terre de hauteur !

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Une éruption solaire et un tourbillon de plasma capturés ensemble.

Crédit: Maximilian Teodorescu

Qu'est-ce que le plasma solaire ?

Le Soleil a offert un spectacle exceptionnel ces derniers jours. Un chercheur a immortalisé deux phénomènes simultanés.Maximilian Teodorescu, de l'Institut des sciences spatiales en Roumanie, a capturé cette image rare mercredi 20 août. Il utilise un réseau de télescopes solaires pour observer l'activité magnétique. Sa femme Eliza l'a aidé à ajuster l'équipement pour cette observation précise.Deux évènements majeurs apparaissent en simultané sur cette unique photographie. Ces événements résultent de perturbations du champ magnétique solaire.Le tourbillon solaire à droite sur l'image mesure environ 130 000 kilomètres de hauteur. Cela équivaut à plus de dix Terres empilées. Sa taille dépasse la moyenne habituelle de ces structures.L'éruption de plasma en bas à droite sur l'image s'étendait sur près de 200 000 kilomètres de large. Elle a libéré une éjection de masse coronale dans l'espace. Heureusement, cette tempête solaire ne se dirige pas vers notre planète.Le Soleil traverse actuellement son maximum d'activité dans son cycle de 11 ans. Cette période favorise l'apparition de tels phénomènes. Les amateurs peuvent les observer avec un télescope équipé d'un filtre solaire adapté.Le plasma est un état de la matière où les gaz sont ionisés, formant un mélange de particules chargées. Sur le Soleil, il est maintenu par des champs magnétiques intenses et peut atteindre des températures extrêmes. Cet état permet la conduction de l'et réagit fortement aux forces magnétiques. Il constitue la majeure partie de lavisible dans l'Univers, notamment dans les étoiles.Les phénomènes comme les tourbillons et les éruptions sont des manifestations de ce plasma en mouvement. Comprendre son comportement aide à prévoir l'activité solaire et ses effets sur la Terre.Le champ magnétique du Soleil est généré par des mouvements de plasma conducteur dans son intérieur. Il s'étend loin dans l'espace et influence toute l'héliosphère. Ce champ peut devenir instable, conduisant à des reconnexions magnétiques qui libèrent de l'énergie. Ces événements provoquent des éruptions et des éjections de masse coronale.