🎃 Le Soleil se transforme en un terrifiant visage pour Halloween. Comment ce phénomène s'explique-t-il ?

Un sourire inquiétant est apparu sur le Soleil lorsque des régions actives brillantes et des trous coronaux sombres se sont combinés pour former un visage de citrouille d'Halloween.

L'image a été prise par l'Observatoire de la dynamique solaire de la NASA le 28 octobre à la longueur d'onde de 193 angströms.

Crédit photo: NASA/SDO

Une figure spectrale a émergée de la surface solaire en cette période d'Halloween. Cette illusion d'optique cosmique, capturée par l'observatoire spatial de la NASA, révèle un visage aux traits lumineux se découpant sur l'astre diurne. Ce phénomène visuel résulte de la configuration particulière des régions actives et des structures magnétiques de notre étoile.L'Observatoire de Dynamique Solaire de la NASA a immortalisé cette étonnante configuration le 28 octobre dernier. L'instrument Atmospheric Imaging Assembly a saisi dans le spectre ultraviolet extrême unede taches sombres et de zones brillantes qui évoquent irrésistiblement un visage souriant. Cette représentation céleste n'est pas sans rappeler les citrouilles illuminées traditionnelles, mais sa natures'avère bien plus élaborée qu'une simple coïncidence visuelle.Les "yeux" et le "nez" de ce visage solaire correspondent à des régions actives particulièrement énergétiques. Ces zones brillantes résultent de l'intense activité magnétique qui caractérise la photosphère solaire. Ley confine un plasma surchauffé qui rayonne fortement dans les longueurs d'onde ultraviolettes, créant ces contrastes lumineux observables par les instruments spécialisés.La "bouche" souriante se compose quant à elle d'un trou coronal de grande dimension. Cette structure se forme lorsque le champ magnétique solaire s'ouvre vers l'espace interplanétaire au lieu de se refermer sur la couronne. Cette configuration particulière permet au vent solaire de s'échapper plus librement dans le, créant une zone moins dense et plus froide que sonL'alignement temporaire de ces structures magnétiquement opposées crée cette pareidolie saisissante. Le phénomène illustre la dynamique constante de l'atmosphère solaire, où les lignes de champ magnétique se recomposent en permanence. Cette configuration éphémère met en lumière les processus fondamentaux qui gouvernent l'activité de notre étoile.Le trou coronal identifié comme la "bouche" du visage solaire dirige actuellement un flux de particules chargées en direction de la Terre. Cette émission particulière de vent solaire à haute vitesse peut provoquer des perturbations géomagnétiques lorsqu'elle entre en interaction avec la magnétosphère terrestre. Les prévisionnistes de la National Oceanic and Atmospheric Administration ont d'ailleurs anticipé des orages magnétiques de classe G1 à G2.Ces interactions entre le vent solaire et notre bouclier magnétique peuvent intensifier les aurores polaires. Sous l'effet de ces tempêtes géomagnétiques, les voiles lumineux des aurores boréales deviennent parfois visibles à des latitudes inhabituellement basses. Des régions comme le nord des États-Unis ou de l'Europe peuvent alors observer ces phénomènes atmosphériques normalement réservés aux zones polaires.L'événement actuel présente une intensité modérée comparé aux tempêtes solaires historiques, comme celles survenues en octobre 2003. Ces épisodes extrêmes avaient alors provoqué des aurores visibles jusqu'aux latitudes méditerranéennes et affecté certains réseaux électriques et systèmes satellitaires. L'observation continue de l'activité solaire reste essentielle pour anticiper ces interactions entre notre étoile et notre environnement spatial.