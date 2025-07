👀 Une "Bête" géante observée en train de danser au-dessus du Soleil

"La BĂȘte" s'Ă©tendait sur plus de treize fois le diamĂštre de la Terre.

Crédit: Simon Metcalfe



"La BĂȘte" est apparue au-dessus du limbe nord-est du Soleil le 12 juillet. Elle a persistĂ© pendant plus de trois heures

Crédit: Michael JÀger

Qu'est-ce qu'une protubérance solaire ?

Un phĂ©nomĂšne solaire spectaculaire a rĂ©cemment captivĂ© les astronomes. Une immense colonne de plasma, surnommĂ©e "La BĂȘte", a Ă©tĂ© observĂ©e au-dessus du Soleil, projetant des boules de feu Ă des vitesses incroyables.Cette structure solaire, dont la taille dĂ©passe treize fois celle de la Terre, a Ă©tĂ© la premiĂšre d'une sĂ©rie d'apparitions remarquables. Des photographes du monde entier ont pu immortaliser cet Ă©vĂ©nement, offrant des images d'une rare beautĂ©.Les observations ont rĂ©vĂ©lĂ© que cette protubĂ©rance solaire s'Ă©tendait sur plus de 165 000 kilomĂštres. Son apparence changeante a Ă©voquĂ© pour certains une crĂ©ature Ă quatre pattes en mouvement, d'oĂč son surnom.Ces structures, composĂ©es de plasma ionisĂ©, sont maintenues par des champs magnĂ©tiques invisibles ancrĂ©s Ă la surface solaire. Bien qu'elles puissent atteindre des tailles colossales, elles restent gĂ©nĂ©ralement inoffensives pour la Terre.L'activitĂ© solaire rĂ©cente, incluant l'apparition de deux autres protubĂ©rances majeures, tĂ©moigne de la phase active actuelle du. Ces Ă©vĂ©nements, bien qu'impressionnants, ne prĂ©sentent pas de danger direct pour notreUne protubĂ©rance solaire est une structure lumineuse qui s'Ă©tend Ă partir de la surface du Soleil. Elle est constituĂ©e de plasma, un gaz ionisĂ©, et est maintenue en place par des champs magnĂ©tiques puissants.Ces phĂ©nomĂšnes peuvent persister pendant des heures, voire des jours, avant de se dissiper ou de se transformer en Ă©ruptions solaires. Leur taille varie considĂ©rablement, certaines atteignant des dimensions bien supĂ©rieures Ă celle de la Terre.Les protubĂ©rances sont souvent associĂ©es Ă des Ă©jections de masse coronale, bien que toutes ne conduisent pas Ă de tels Ă©vĂ©nements. Leur Ă©tude permet de mieux comprendre les dynamiques magnĂ©tiques du Soleil.L'observation de ces structures offre Ă©galement des indices prĂ©cieux sur l'activitĂ© solaire et son impact potentiel sur l'environnement spatial de la Terre.