Le chaos quantique pour contrôler des atomes ultrafroids

effet tunnel (L'effet tunnel désigne la propriété que possède un objet quantique de franchir une barrière de potentiel, franchissement impossible selon la mécanique classique si...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude...)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

tunnel (Un tunnel est une galerie souterraine livrant passage à une voie de communication (chemin de fer, canal, route, chemin piétonnier). Sont apparentés aux...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide,...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un...)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme...)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre. Il est généralement constitué...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)



Vue dans l' espace des phases (L'espace des phases est un espace abstrait dont les coordonnées sont les variables dynamiques du système étudié.) condensat de Bose-Einstein (Un condensat de Bose-Einstein est un état de la matière formé de bosons à une température suffisamment basse, caractérisé par une fraction macroscopique d'atomes dans l'état quantique de plus basse...) interférence (En mécanique ondulatoire, on parle d'interférences lorsque deux ondes de même type se rencontrent et interagissent l'une avec l'autre. Ce phénomène...) laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique) amplifiée par émission stimulée. Le terme laser...) sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but l'extension radicale de l'espérance de vie humaine. Par une...) inverse (En mathématiques, l'inverse d'un élément x d'un ensemble muni d'une loi de composition interne · notée multiplicativement, est un élément y tel que x·y =...) phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :) mer (Le terme de mer recouvre plusieurs réalités.) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) ondes (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

exponentielle (La fonction exponentielle est l'une des applications les plus importantes en analyse, ou plus généralement en mathématiques et dans ses domaines d'applications. Il existe plusieurs définitions...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

physique théorique (La physique théorique est la branche de la physique qui étudie l’aspect théorique des lois physiques et en développe le formalisme mathématique.)

statistiques (La statistique est à la fois une science formelle, une méthode et une technique. Elle comprend la collecte, l'analyse, l'interprétation de données ainsi...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots qui l'entourent. Le...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus souvent en utilisant des véhicules et des voies de communications (la route, le canal ..). Par assimilation,...)

supraconductivité (La supraconductivité (ou supraconduction) est un phénomène caractérisé par l'absence de résistance électrique et l'annulation du champ...)

stratégie (La stratégie - du grec stratos qui signifie « armée » et ageîn qui signifie « conduire » - est :)

Référence:

Dupont (DuPont, de son nom complet E.I. du Pont de Nemours et compagnie, est une entreprise américaine, fondée en juillet 1802 à Wilmington, dans le Delaware, par Eleuthère Irénée du...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

La physique quantique autorise le passage de barrières de potentiel classiquement infranchissables par un effet dit effet tunnel. Dans les systèmes chaotiques, cet effet tunnel est profondément modifié. Dans ce contexte, les chercheurs mettent ici en évidence une propriété remarquable de l'prédite en 1994, l'de résonances. Ce résultat démontre la possibilité de contrôler finement lade l'effetgrâce au chaos quantique, et ouvre de nouvelles perspectives pour la simulation quantique.La simulation quantique consiste à utiliser un système quantique pour modéliser des effets quantiques complexes issus de lacondensée ou de lades hautes énergies. Un exemple d'un tel système est la simulation de la conduction électronique dans uncristallin grâce à und'refroidis à très basseet piégés dans un réseauconstruit par interférences lumineuses.La dynamique de ces systèmes quantiques,comme celle des systèmes classiques, peut afficher divers degrés de chaos. Les systèmes chaotiques classiques présentent une sensibilitéaux conditions initiales si bien que l'évolution de tels systèmes est difficile à prédire: une petite différence au départ peut induire une très grande différence à l'arrivée. En contrepartie, cette instabilité intrinsèque au chaos les rend polyvalents et de manière surprenante, elle peut être exploitée pour amener le système vers un état final à un coût minime. Ce processus est baptisé "du chaos". Par ailleurs, les systèmes quantiques sont bien connus pour franchir des barrières de potentiel infranchissables classiquement grâce à l'effet tunnel. Dans un système présentant du chaos, cet effet peut être fortement affecté et conduire à des résonances, c'est-à-dire à de grandes variations du taux de franchissement pour des petites variations de paramètres. Jusqu'à présent, les limites expérimentales rendaient impossible l'observation de ces résonances.Une collaboration entre théoriciens et expérimentateurs du Laboratoire collisions agrégats réactivité ( LCAR , CNRS/Université Toulouse III-Paul Sabatier), du Laboratoire de LPT , CNRS/Université Toulouse III-Paul Sabatier) et du Laboratoire de physique théorique et modèles LPTMS , CNRS/Université Paris-Saclay) vient pour la première fois de démontrer expérimentalement les résonances de l'effet tunnel d'un système quantique chaotique. Les physiciens et physiciennes ont pour cela réalisé un système quantique présentant à la fois des zones régulières et chaotiques en plaçant des atomes ultrafroids dans un réseau optique dont la profondeur est modulée dans le. Les états quantiques sont soit localisés dans des îlots réguliers, soit étalés dans une mer chaotique (figure). Dans ce, l'effet tunnel prend place entre les îlots réguliers et est fortement influencé par les états de la mer chaotique. Par un choix précis des paramètres expérimentaux, il est possible de contrôler la position, led'îlots, la taille de la mer chaotique pour observer les résonances induites par le chaos. Ces travaux sont publiés dans la revueCes résultats ouvrent de nouvelles possibilités pour la simulation quantique, notamment pour étudier les effets deà longue distance. En effet, ces résonances tunnel, médiées par des états quantiques délocalisés dans la mer chaotique qui entoure tous les sites du réseau, conduisent à des transferts à longue distance à travers le système. Les modèles à longue portée ont été beaucoup étudiés théoriquement en matière condensée, et présentent une riche phénoménologie telle que la multifractalité, la physique vitreuse, laà haute température. Le protocole présenté dans ce travail propose une nouvellepour émuler de tels modèles avec des atomes froids.Chaos-assisted tunneling resonances in a synthetic Floquet superlattice.M. Arnal, G. Chatelain, M. Martinez, N., O. Giraud, D. Ullmo, B. Georgeot, G. Lemarié, J. Billy et D. Guéry-Odelin., paru le 18 septembre 2020.Article disponible sur les bases d'archives ouvertes arXiv et HAL