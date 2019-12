Une CLEF sans contact pour fonctionnaliser des micro- et nanopores





CLEF (Au sens propre, la clef ou clé (les deux orthographes sont correctes) est un dispositif amovible permettant d'actionner un mécanisme.)

capteurs (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, exemple : une tension électrique, une hauteur de mercure, une intensité, la déviation d'une...)

envergure (L'envergure est la distance entre les extrémités des ailes. Le terme est valable pour définir un oiseau, un chiroptère, un avion (ou planeur).)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être...)

polarisation ( la polarisation des ondes électromagnétiques ; la polarisation dûe aux moments dipolaires dans les matériaux diélectriques ; En électronique, la polarisation est le fait d'appliquer une tension pour créer du...)

géométrie (La géométrie est la partie des mathématiques qui étudie les figures de l'espace de dimension 3 (géométrie euclidienne) et, depuis le XVIIIe siècle, les figures d'autres types d'espaces...)



Schéma de l'adaptation de CLEF sur pore traversant (A) et sur pore planaire (B).

microfluidique (La microfluidique est la science et la technologie des systèmes manipulant des fluides et dont au moins l'une des dimensions caractéristiques est de l'ordre du micromètre.)

silicium (Le silicium est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Si et de numéro atomique 14.)

interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la fois en activité et en formation à l'hôpital ou en cabinet pendant une durée variable...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

capture (Une capture, dans le domaine de l'astronautique, est un processus par lequel un objet céleste, qui passe au voisinage d'un astre, est retenu dans la gravisphère de...)

bactéries (Les bactéries (Bacteria) sont des organismes vivants unicellulaires procaryotes, caractérisées par une absence de noyau et d'organites. La plupart des bactéries...)

virus (Un virus est une entité biologique qui nécessite une cellule hôte, dont il utilise les constituants pour se multiplier. Les virus existent sous une forme extracellulaire ou intracellulaire. Sous la...)

induit (L'induit est un organe généralement électromagnétique utilisé en électrotechnique chargé de recevoir l'induction de l'inducteur et de la transformer en électricité (générateur) ou en force (moteur).)

champ électrique (Dans le cadre de l'électromagnétisme, le champ électrique est un objet physique qui permet de définir et éventuellement de mesurer en tout point de l'espace l'influence exercée à distance par des...)

Les chercheurs de l' Irig ont développé un procédé appelé électro-fonctionnalisation sans contact (CLEF), procédé aux applications prometteuses en bio-détection, en particulier pour l'analyse de cellules vivantes. Ils ont adaptésur des micropores planaires montés en parallèle et mettent aule premier micropore intégrant des caractéristiques ECL pour la détection de biomolécules.Au cours des vingt dernières années, les pores fonctionnalisés ont émergé comme pouvant être utilisés en tant que biocapteurs offrant des sensibilités supérieures auxconventionnels. La biodétection au travers de pores a été utilisée pour détecter et analyser différents types de cellules et de (bio)molécules individuelles sans marquage et par une mesure rapide et peu coûteuse de courant. Historiquement, les premières études ont été menées sur des nanopores biologiques protéiques. Mais leur instabilité et leur sensibilité aux conditions expérimentales les ont conduits à être progressivement supplantés par des nanopores synthétiques plus robustes. L'utilisation de biomolécules pour fonctionnaliser ces nanopores synthétiques dans le but de les rendre biomimétiques demeure un défi d'C'est dans ceque des chercheurs de l'Irig se sont attaqués au challenge de la fonctionnalisation locale de pores synthétiques par des biomolécules. Pour ce faire, ils ont initialement imaginé utiliser une technique innovante inspirée de l'électrochimie bipolaire (BPE). Cependant, la taille de l'conducteur (le nanopore) est l'une des principales limites physiques de ce procédé: plus l'objet est petit, plus le potentiel nécessaire à unesuffisante est grand. Les objets micrométriques et nanométriques sont donc extrêmement difficiles à adresser par BPE en raison des potentiels très élevés qui seraient requis.Les chercheurs de l'Irig ont alors développé un procédé appelé électro-fonctionnalisation sans contact (CLEF), procédé aux applications prometteuses en bio-détection, en particulier pour l'analyse de cellules vivantes [1]. Récemment [2], ils ont adapté CLEF sur des micropores planaires montés en parallèle (Figure), cetterendant les dispositifs plus facilement intégrables dans des lab-on-chip.Ils sont alors parvenus à révéler les phénomènes électrochimiques par électrochimiluminescence (ECL) dans ces dispositifs (collaboration avec l'ISM, Bordeaux). Afin de générer des signaux ECL, la conceptioncombinée à la désoxydation du(présent dans la paroides micropores) leur a permis d'utiliser des tensions inférieures de deux ordres de grandeur par rapport aux installations standard de BPE. Il s'agit du premier micropore intégrant des caractéristiques ECL pour la détection de biomolécules.La polyvalence de la BPE, associée à lades micro et nanopores, devrait permettre d'appliquer le même concept à d'autres types d'objets conducteurs à l'échelle nanométrique. De plus, l'approche présentée ouvre la porte à de nouvelles expériences enavec des nano-objets traversant les pores où ils peuvent être adressés, modifiés ou détectés par voie électrochimique. Enfin, ces micropores ouvrent la voie au développement d'applications analytiques originales telles que lade biomolécules couplée à la détection ECL.[1] Bouchet-Spinelli A, Descamps E,J, Ismail A, Pham P, Chatelain F, Leïchlé T, Leroy L,PN, Raillon C, Roget A, Roupioz Y, Sojic N, Buhot A, Haguet V, Livache T and Mailley P. Polarization induced electro-functionalization of pore walls: A contactless technology. Biosensors, 2019[2] Ismail A, Voci S, Pham P, Leroy L, Maziz A, Descamps L, Kuhn A, Mailley P, Livache T, Buhot A, Leïchlé T, Bouchet-Spinelli A and Sojic N. Enhanced Bipolar Electrochemistry at solid-state micropores: Demonstration by wireless electro-chemiluminescence imaging. Analytical Chemistry, 2019