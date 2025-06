😎 Comment font les lunettes de soleil pour filtrer les UV ?

Image d'illustration Pexels

Voici une journée d'été éblouissante, où chaque rayon de soleil vous oblige à plisser les yeux. Vous enfilez alors vos lunettes de soleil, et immédiatement le monde reprend ses couleurs, sans cette brûlure gênante dans les yeux. Mais que se passe-t-il vraiment derrière ces verres teintés pour que vos yeux restent à l'abri des ultraviolets, responsables à long terme de dommages oculaires ?Le soleil émet à la fois de la lumière visible et des rayons ultraviolets (UV), invisibles mais extrêmement énergétiques. On distingue deux catégories principales: les UV-A, qui pénètrent profondément et accélèrent lede l'œil, et les UV-B, plus superficiels mais responsables de brûlures de la(photokératite) et de risques accrus de cataracte. Sans protection adéquate, l'exposition répétée conduit à une altération du cristallin et de laLes lunettes de soleil jouent un rôle de filtre sélectif. Leur secret réside dans la composition du matériau et des traitements appliqués.Les matériaux de base:- Le polycarbonate et le CR-39 (un plastique léger) intègrent dès leur fabrication des additifs qui absorbent les UV.- Les verres minéraux (verre trempé) contiennent des oxydes métalliques qui bloquent une large portion du spectre UV.Les traitements de surface:- Les couches anti-UV: un dépôt chimique renforce la capacité du verre à arrêter les UV-A et UV-B.- Le traitement anti-reflet (AR) réduit les reflets parasites et améliore le contraste.- Les revêtements miroirs renvoient une partie de la lumière incidente, diminuant l'intensité perçue.Les teintes et la catégorie:- La teinte n'est pas un gage de protection UV: un verre très foncé peut être inefficace si mal traité.- La norme "UV 400" garantit la filtration de 100 % des UV jusqu'à 400 nm.- Les lunettes sont classées de catégorie 0 (teinte claire) à 4 (teinte très foncée). Pour la mer ou la montagne, on privilégie la catégorie 3.Les options complémentaires:- La polarisation élimine l'éblouissement dû aux surfaces réfléchissantes (eau, route) en filtrant la lumière horizontale.- Les verres photochromiques s'adaptent automatiquement à l'intensité lumineuse.Conseils pratiques pour bien choisir: vérifiez toujours la mention "UV 400" sur l'étiquette, privilégiez les verres certifiés CE ou ANSI, et testez-les en essayant de lire un écran sous un fort éclairage. Même avec des montures enveloppantes, assurez-vous que les verres couvrent bien le contour de l'œil.Grâce à ces technologies, vos lunettes de soleil deviennent un véritable bouclier invisible, préservant votre confort et la santé de vos yeux, saison après saison.