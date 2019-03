Technologie active

Construire un pont en une journée



Une société portugaise d'ingénierie et de construction (BERD), a mis au point une nouvelle solution technique permettant de réduire jusqu'à 70 % le temps d'assemblage et de lancement d'un pont. Autre avantage de cette technique, les ponts sont plus résistants et plus simples à construire.La détérioration des ponts est un phénomène répandu qui ne touche pas que lesen développement. D'une manière générale, les ponts sont un élément vulnérable de l'infrastructure routière. Au cours de sa durée de, ledu tablier est soumis à de nombreuses influences agressives, notamment un trafic dense, des niveaux deet de vibration variables ainsi que des conditions météorologiques extrêmes.Les ponts modulaires préfabriqués, durables, prêts à assembler et facilement transportables conviennent particulièrement bien aux situations permanentes et d'urgence. En règle générale, les ponts modulaires reposent sur les trois piliers principaux de la durabilité: réutilisation, réduction et. Ils peuvent être utilisés à plusieurs reprises, nécessitent un entretien minimum, ont une grande capacité d'adaptation à plusieurs longueurs de portée et peuvent être entièrement recyclés à la fin de leur vie.Partiellement financée par l'UE dans le cadre duSF-TLS, la société d'BERD a mis auun nouveau système de lancement super-rapide pour assembler et lancer unmodulaire. "Le gain deest énorme. L'assemblage complet prend environ 24pour un pont SF-TLS par rapport à une méthode conventionnelle qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs", explique António André, responsable du développement produit de BERD."Dans le, et plus particulièrement dans le secteur de la construction de ponts, l'innovation suscite toujours une certaine méfiance. BERD change la donne en introduisant de nouveaux équipements dotés de systèmes deactif", précise M. André.L'entreprise se spécialise dans la construction de tabliers de ponts de grande portée et utilise des équipements capables de supporter de lourdes charges grâce au système de précontrainte(OPS) breveté au niveau international. Ce concept s'inspire du comportement d'une structure organique que l'on rencontre dans la nature: le. Le muscle, c'estsimplement un système de contrôle actif qui a pour objectif de réduire les déformations et les contraintes dues aux charges.Les solutions techniques de l'entreprise ende construction de ponts sont mondialement reconnues, surtout parce qu'elles intègrent l'OPS dans des systèmes d'échafaudages mobiles et des portiques de lancement pour construire des ponts à travées multiples de grandeavec des portées allant de 20 à 120 mètres.La nouvelle solution structurale de BERD comprend une grue à flèche télescopique suret permet d'installer des ponts modulaires beaucoup plus rapidement que la technologie utilisée au cours des sept dernières décennies. La technologie conventionnelle permet d'assembler un pont modulaire typique de 60 mètres en une semaine, alors que le système de BERD permet d'accomplir cette opération en une journée. "Pour des portées plus longues – jusqu'à 90 mètres –, l'assemblage prend bien plus de temps et nécessite beaucoup de moyens mécaniques et une intervention humaine importante. Sans compter qu'il n'existe actuellement aucune solution de pont modulaire pour les portées de plus de 90 mètres", souligne M. André.Le système nouvellement développé, qui permet d'utiliser des portées allant jusqu'à 120 mètres de, peut être jeté à l'horizontale par-dessus uneou une. Après avoir atteint la rive opposée, le système propulse son propre support et s'adapte aux conditions naturelles du terrain. Qui plus est, le nouveau système permet d'installer le pont depuis une seule rive.Les modules du pont sont reliés les uns aux autres par des raccords boulonnés et articulés et connectés au module de base de la flèche télescopique. Ils peuvent être facilement retirés des conteneurs et sont partiellement préassemblés pour accélérer le processus. Deux éléments sont essentiels pour réduire le temps d'assemblage: lede raccords d'assemblage et l'utilisation de modules plus longs que ceux caractéristiques du pont Bailey.BERD a mis au point une solution innovante permettant d'accélérer la construction de ponts, et produit des ouvrages sûrs de haute qualité affichant une longue durée de vie, que la technologie de construction conventionnelle ne permet pas de réaliser. Jusqu'à présent, il n'existe aucun équipement similaire sur le marché qui puisse être utilisé pour améliorer la réaction en cas de