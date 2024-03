L'effondrement du pont à Baltimore vu de l'espace

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Vue satellite par Maxar Technologies du pont Francis Scott Key effondré et du navire cargo collision

Crédit: Courtoisie de Maxar Technologies



Photo satellite de Maxar Technologies montrant le pont Francis Scott Key à Baltimore, Maryland, après son effondrement le 26 mars 2024.

Crédit: Courtoisie de Maxar Technologies



Le pont Francis Scott Key à Baltimore, Maryland, dans une photo satellite de Maxar Technologies prise en 2023.

Crédit: Courtoisie de Maxar Technologies

Le pont Francis Scott Key, une structure vitale pour Baltimore, s'est effondré tôt mardi après avoir été percuté par un cargo de grande taille. La tragédie a eu lieu alors que le navire, nommé Dali, entamait son voyage vers Colombo, auPeu après son départ, Dali a perdu toute puissance et a heurté unstructurel du pont, entraînant l'effondrement de la majeure partie de cet édifice long de 2,57 km. Cet incident a causé la chute de personnes et de véhicules dans les eaux glacées duPatapsco.Au moment de l'accident, huit ouvriers travaillaient sur le pont pour réparer des nids-de-poule. Deux d'entre eux ont été secourus le jour même, mais les conditions dangereuses du fleuve ont interrompu les efforts de sauvetage. Les recherches ont repris le lendemain matin pour les six autres, présumés morts, originaires de divers pays dont le Honduras, le Mexique et le Guatemala.Les images satellites fournies par Maxar Technologies, basée dans le Colorado, montrent les importantes portions du pont détruites, ainsi que le navire Dali toujours coincé sous les débris. Ces images ont été largement diffusées et montrent l'étendue des dégâts ainsi que les efforts deet de sauvetagedu site de l'accident.Une photo satellite prise par Maxar en 2023 montre l'aspect du pont avant la collision, soulignant le contraste frappant avec les images de l'après-catastrophe.Avant l'accident, un appel de détresse du navire avait permis aux autorités de stopper la circulation de part et d'autre du pont. La cause de la panne totale du navire reste à déterminer. Les enquêteurs du Conseil National de la Sécurité des(NTSB) ont embarqué sur le navire pour récupérer l'enregistreur de, ou "boîte noire", afin d'établir une chronologie des événements.L'incident a provoqué l'arrêt total pour une duréedu trafic maritime entrant et sortant du, le onzième plus grand des États-Unis, et a un impact notable sur l'économie locale.