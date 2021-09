Contrôler la croissance du graphène sur du cuivre liquide

graphène (Cet article ne doit pas être confondu avec l’article graphème.)



(c) CEA/M.Jankowski, G.Renaud, ESRF/O.Konovalov, F.La Porta Univ., Leiden/A.Saedi

Difficile de produire du graphène de grande taille et sans défaut !

Des chercheurs du CEA-Irig et leurs partenaires démontrent la possibilité de produire du graphène monocristallin exempt de défaut sur plusieurs centimètres carrés, grâce à une optimisation de la croissance cristalline in situ et en temps réel. Prochain défi: développer le procédé à l'échelle industrielle pour unde la plus haute qualité !Un procédé industriel de CVD (Chemical Vapor Deposition) consiste à décomposer à hauteuncarboné en présence d'undesolide. Lesdese déposent à ladu cuivre et s'organisent en une structure hexagonale d'épaisseur mono-atomique. Mais le cuivre polycristallin est à l'origine de défauts variés dans cette couche de graphène:, surcouche, froissement, repli...Pour s'affranchir de cette contrainte, des chercheurs étudient l'adaptation du procédé à un catalyseur. Or il existe plusieurs obstacles auin situ du dépôt de carbone:- l'du cuivre,- laet la mobilité de la surface métallique,- la présence de gaz réactifs à laLes chercheurs de l'Irig sont cependant parvenus à surveiller la croissance du graphène sur du cuivre liquide en mettant en oeuvre - operando, in situ, enréel et à diverses échelles - les quatre techniques suivantes:et réflectivité de rayons X- spectroscopie Raman,Les rayons X synchrotron confirment la qualité structurale du graphène (cristallinité). Le suivi en temps réel permet de maîtriser la taille, la forme et la pureté des flocons de graphène et d'optimiser leurde croissance. La microscopie couplée à la modélisation, quant à elle, éclaire les scientifiques sur les mécanismes de croissance du graphène.Cette méthodologie ouvre la voie à la production rapide de graphène monocristallin exempt de défaut sur des surfaces de plusieurs centimètres carrés. Elle peut également être mise en oeuvre pour l'étude d'autresbidimensionnels.Ces travaux ont été menés en collaboration avec l'ESRF (European SynchrotronFacility) France, l'de Patras (Grèce), l'Université dede Munich (Allemagne), l'Université de Leiden et Leiden Probe Microscopy (Pays-Bas).https://www.cea.fr/drf/Mediatheque/Interactions_between_flakes.mp4