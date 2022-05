Corréler des signaux radio grâce à la lumière

interférométrie (L'interférométrie est une méthode de mesure qui exploite les interférences intervenant entre...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement...)

astronomie (L’astronomie est la science de l’observation des astres, cherchant à expliquer...)

fondamentale (En musique, le mot fondamentale peut renvoyer à plusieurs sens.)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui...)

émetteur radio (Un émetteur radio est un appareil électronique destiné à émettre certaines ondes...)

échantillonnage (L'échantillonnage est la sélection d'une partie dans un tout. Il s'agit d'une notion importante...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

numérique (Une information numérique (en anglais « digital ») est une information...)

largeur (La largeur d’un objet représente sa dimension perpendiculaire à sa longueur, soit...)

paramètre (Un paramètre est au sens large un élément d'information à prendre en compte...)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments...)



Figure: Mesure de la différence de temps d'arrivée de signaux radiofréquences par corrélation photonique. Le signal dont le spectre est représenté en (a) est émis par l' antenne (En radioélectricité, une antenne est un dispositif permettant de rayonner (émetteur) ou de...) analogique (Le concept d'analogique est utilisé par opposition à celui de numérique.)

interdisciplinaire (Un travail interdisciplinaire intègre des concepts provenant de différentes disciplines.)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

planétologie (La planétologie est la science de l'étude des planètes. La discipline recouvre de nombreuses...)

astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche...)

architecture (L’architecture peut se définir comme l’art de bâtir des édifices.)

bande passante (La bande passante (angl. bandwidth) est un intervalle de fréquences pour lesquelles la...)

croisée (Croisée peut désigner :)

paire (On dit qu'un ensemble E est une paire lorsqu'il est formé de deux éléments distincts...)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un...)

soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile...)

Références:

Berger (Un berger (une bergère) est une personne chargée de guider et de prendre soin des troupeaux de...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Des chercheurs ont imaginé une architecture optique afin de calculer de manière analogique la corrélation de signaux radios. Cette opération permettrait notamment de localiser avec précision des émetteurs radios, ou d'améliorer les performances de l'enLa corrélation de signaux est une opérationpour beaucoup d'applications utilisant l'ou la localisation. En astronomie, les techniques d'interférométrie offrent des images à haute résolution à partir de la corrélation des signaux reçus par différentes antennes ou télescopes. De même, on peut localiser unen mesurant par corrélation les retards relatifs des signaux reçus en différents endroits. Or, les techniques numériques qui réalisent habituellement cette opération sont intrinsèquement limitées par la cadence d'des convertisseurs, ainsi que par la capacité de traitement enréel. En pratique, la corrélationne permet pas de traiter des signauxdont lade bande excède quelques centaines de MHz. Pourtant, la largeur de bande est unimportant, car elle est notamment synonyme de plus deen astronomie, et d'une résolution accrue dans le cas de la localisation d'émetteurs.Des chercheurs du Laboratoirede LIPhy , CNRS/UGA) et l'deet d'de Grenoble ( IPAG , CNRS/UGA) ont mis auun nouveau concept d'photonique qui calcule en temps réel la fonction de corrélation de signaux radio de manière analogique et qui est adaptée à des signaux ayant unecomprise entre quelques MHz et quelques GHz. Ces résultats sont publiés dans la revueCe concept est fondé sur l'interférométrie dite multi-hétérodyne et il consiste à donner en temps réel l'intégralité de la fonction de corrélation de deux signaux en calculant simultanément, pour plus de 200 valeurs de retards relatifs, les coefficients de corrélationentre les signaux. Pour cela, les signaux radio sont transférés dans le domaine optique, puis envoyés dans unede boucles dont la fonction est de produire des répliques des signaux d'entrée décalées à la fois temporellement et en. L'apport principal de la méthode est cette architecture de double boucle qui permet de paralléliser le calcul de la fonction de corrélation. Le pas temporel du corrélateur, qui correspond à la différence des temps de parcours dans les deux boucles, est ajusté de quelques nanosecondes à quelques picosecondes pour traiter des signaux avec une bande passante allant du MHz au GHz. Les chercheurs ont appliqué cette architecture à la localisation d'émetteurs radiofréquences par différence de temps d'arrivée (figure) et obtenu une précision proche de 10 ps pour un temps d'intégration de 100 ms.Il reste désormais à caractériser les performances de cette architecture pour l'appliquer à la localisation en temps réel d'émetteurs, wifi et téléphones portables par exemple. En astronomie, une expérience préliminaire d'imagerie dupar interférométrie radio à 10 GHz sera réalisée à l'IPAG afin d'évaluer l'intérêt de cette technique pour l'imagerie.Multi-delay photonic correlator for wideband RF signal processing.G. Bourdarot, J.-P., H. Guillet de Chatellus;, paru le 24 mars 2022.DOI: 10.1364/OPTICA.442906