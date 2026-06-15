🔪 Couper un photon en deux ? Cela crée une infinité de nouveaux photons

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Image d'illustration.

Couper un photon en deux paraît inconcevable. Pourtant, des physiciens ont voulu savoir ce qui se passerait si on essayait. La réponse contredit l'intuition: au lieu d'obtenir... deux petits photons, on ferait surgir une infinité de nouvelles particules lumineuses. Une étude théorique récente publiée dansdévoile ce phénomène étonnant.Rappelons que tout photon possède une double nature: il est à la fois unlocalisé et unes'étendant dans l'espace. Les chercheurs ont imaginé unultra-rapide, un obturateur, capable de couper cette onde en plein vol. Si l'opération réussissait, une partie duserait séparée de l'autre.En appliquant les équations quantiques à ce scénario, les scientifiques ont découvert un résultat ahurissant. Actionner l'obturateur ne crée pas un photon d'un côté et le vide de l'autre. À la place, il engendre une superposition d'états contenant une infinité de photons. Ce comportement provient du fait que le vide quantique n'est pas vraiment vide: il vibre de fluctuations électromagnétiques.L'action rapide de l'obturateur perturbe ces fluctuations et fait naître spontanément de nouveaux photons. Ceci montre combien la réalité quantique diffère de notre expérience quotidienne.Cette étude théorique suscite des interrogations profondes sur la mesure et la localisation de l'information dans les systèmes quantiques. Les auteurs du projet entendent maintenant pousser plus loin leurs recherches. Ils veulent savoir si le même phénomène se produit avec plusieurs photons ou avec d'autres particules élémentaires comme les électrons. Une piste qui promet encore de belles surprises.