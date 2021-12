Un courant supraconducteur magnétisé et supercohérent

longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)



(a) Image d'un dispositif vue d'en haut (microscopie optique), ALO désigne l' oxyde (Un oxyde est un composé de l'oxygène avec un élément moins...) aluminium (L'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13....)

(b) Image de microscopie (La microscopie est l'observation d'un échantillon (placé dans une préparation microscopique...) interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface...) cartographie (La cartographie désigne la réalisation et l'étude des cartes géographiques. Le...) atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut...) baryum (Le baryum est un élément chimique de symbole Ba et de numéro atomique 56.) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait...) lanthanide (L’UICPA définit comme lanthanide tout élément chimique parmi les quinze de...) jaune (Il existe (au minimum) cinq définitions du jaune qui désignent à peu près la même...) manganèse (Le manganèse est un élément chimique, de symbole Mn et de numéro atomique 25.) bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs...) matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne...)

isolant (Un isolant est un matériau qui permet d'empêcher les échanges d'énergie entre deux systèmes....)

passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques...)

courant électrique (Un courant électrique est un déplacement d'ensemble de porteurs de charge...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux...)

rayonnement électromagnétique (Un rayonnement électromagnétique désigne une perturbation des champs électrique...)

spin (Le spin est une propriété quantique intrinsèque associée à chaque...)

polarisation ( la polarisation des ondes électromagnétiques ; la polarisation dûe aux moments...)

vecteur (En mathématiques, un vecteur est un élément d'un espace vectoriel, ce qui permet...)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

interférence (En mécanique ondulatoire, on parle d'interférences lorsque deux ondes de même type...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région...)

ondes (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses...)

Université Complutense de Madrid (L'Université Complutense de Madrid est l'une des principales universités d'Espagne et...)

pulvérisation cathodique (La pulvérisation cathodique (ou sputtering) est une méthode de dépôt de couche...)

2

3

7

0.7

0.3

3

circulation (La circulation routière (anglicisme: trafic routier) est le déplacement de véhicules automobiles...)

résonance (La résonance est un phénomène selon lequel certains systèmes physiques...)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et...)

supraconductivité (La supraconductivité (ou supraconduction) est un phénomène caractérisé par...)

ferromagnétisme (Le ferromagnétisme est la propriété qu'ont certains corps de s'aimanter très fortement sous...)

orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil...)

sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but...)

Contacts

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

Communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle,...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Le courant passant par une jonction entre deux matériaux supraconducteurs, appelée jonction Josephson, a à la fois des propriétés quantiques et des propriétés supraconductrices. Les chercheurs ont créé un dispositif pour lequel le courant est magnétisé et lacaractéristique de la cohérence quantique est décuplée,en ayant un effet supraconducteur à plus hauteL'effet Josephson résulte du couplage de deux supraconducteurs à travers unordinaire, métallique ou, laissantunsans résistance (supracourant), et donc, sans dissipation d'. Il se caractérise aussi par des phénomènes quantiques tels que la modulation du supracourant souset des résonances sous. Ces propriétés uniques sont la pierre angulaire de l'électronique supraconductrice.Pendant des années, des chercheurs ont étudié le couplage Josephson à travers des matériaux ferromagnétiques car ceux-ci ajoutent une propriété intéressante: les spins des électrons qui conduisent le courant sont orientés - on dit qu'ils sont polarisés en. Cetteconstitue und'information qui est exploité dans un autre, celui de la spintronique. L'objectif ultime est ainsi de développer une "spintronique supraconductrice" dans laquelle l'information portée par le spin serait protégée par la cohérence quantique.Jusqu'à présent, les réalisations expérimentales ont été circonscrites aux très basses températures (quelques K) pour les effets supraconducteurs, et aux distances de l'ordre de 10 à 100 nanomètres pour les effets Josephson, les phénomènes d'liés à la cohérence quantique restant toutefois encore insaisissables. En utilisant un matériau ferromagnétique "à moitié métallique" (demimétal), c'est-à-dire conducteur pour une polarisation de spin et isolant pour l'autre, ces limites ont été levées et les physiciens viennent de démontrer un effet Josephson à haute température (quelques dizaines de K) et sur de très longues distances (de l'ordre du micromètre).Ces travaux sont le résultat d'une collaboration entre l'Unité mixte de UMPhy , CNRS/Thales) à Palaiseau, le Laboratoire de physique et études des matériaux ( LPEM , CNRS/ESPCI) à, le Laboratoireetd'Aquitaine ( LOMA , CNRS/Univ. de Bordeaux) et l'. Ils sont publiés dans la revueA l'aide de techniques deet de lithographie, les chercheurs ont fabriqué des jonctions Josephson planes à partir d'oxydes supraconducteurs à haute température de type YBCO (YBaCu) et d'un demimétal, le LSMO (LaSrMnO) (figure). Ils ont ainsi étudié le couplage entre deux électrodes en YBCO séparées par un canal de LSMO de taille micrométrique. Par des mesures de courant sous champ magnétique, ils ont démontré lad'un supracourant, attesté par sa modulation par le champ magnétique et par des phénomènes desousmicro-ondes qui prouvent l'existence d'une cohérence deà l'échelle macroscopique de la longueur du canal. Ces mesures présentent par ailleurs des caractéristiques non-conventionnelles qui étaient attendues dans le cadre de ladite "triplet" à l'oeuvre ici, ce type de supraconductivité outrepassant l'antagonisme naturel entre, pour lequel il y ades spins, et supraconductivité conventionnelle, pour laquelle les spins sont appariés enopposés.- Javier Villegas - Directeur deau, Unité mixte de physique CNRS/Thales. javier.villegas at cnrs-thales.frINP - inp.com at cnrs.fr