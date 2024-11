Créer une toile comme celle de Spider-Man: une première expérience réussie

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Comment fonctionne la soie d'araignée ?

Lancer une toile d'araignée comme Spider-Man semble de moins en moins de la science-fiction. Des chercheurs auraient, par hasard, découvert un matériau étonnant à base de soie.Cette nouvelle matière pourrait métamorphoser divers secteurs. Pourra-t-elle un jour concurrencer les célèbres fils d'araignée, mille fois plus résistants ?Inspirés par la soie des araignées, des scientifiques du laboratoire Silklab de l'Université Tufts aux États-Unis ont conçu des fibres adhésives. Ces fibres, bien qu'encore en développement, sont déjà capables de soulever des objets lourds.L'idée est née accidentellement lorsqu'un chercheur, en nettoyant un récipient avec de l'acétone, a observé la formation de fibres ressemblant à des toiles. Cette découverte a incité l'équipe à perfectionner le processus.Les fibres sont produites à partir de la fibroïne de soie, une protéine. En la mélangeant à un solvant, elle passe rapidement d'un étatà solide. Les scientifiques ont ensuite ajouté de lapour améliorer la résistance.Le chitosane, un dérivé d'exosquelettes d'insectes, a permis de multiplier par 200 la solidité des fibres. Celles-ci, lors des tests, ont levé des objets bien plus lourds qu'elles, comme un boulon en acier ou unCette technologie, encore à ses balbutiements, pourrait avoir de nombreuses applications. Par exemple, elle permettrait de manipuler des objets délicats sans contact direct ou d'intervenir dans des environnements inaccessibles.Cependant, les fils naturels d'araignée restent bien plus résistants que cette version synthétique. Malgré cela, les chercheurs espèrent continuer à améliorer ces fibres pour atteindre des performances supérieures.La soie d'araignée est unnaturel produit par des glandes spécifiques situées dans l'des araignées. Lorsqu'elle est extrudée, elle se solidifie rapidement en contact avec l'air,un fil extrêmement fin et léger.Cette soie est remarquable par sa résistance et sa flexibilité. Elle peut supporter des forces de traction importantes tout en restant élastique. Cette combinaison permet aux araignées de tisser des toiles capables de capturer des proies tout en absorbant les chocs. Les chercheurs s'en inspirent pour concevoir des matériaux aux applications variées.