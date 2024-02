Début de la plus grande campagne d'observation de la matière noire et de l'énergie noire

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)



Image ESA

IN2P3 (L'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) est un institut de...)

campagne (La campagne, aussi appelée milieu rural désigne l'ensemble des espaces cultivés...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

matière noire (En astrophysique, la matière noire (ou matière sombre), traduction de l’anglais...)

télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant...)

marche (La marche (le pléonasme marche à pied est également souvent utilisé) est un...)

capteurs (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une...)

soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

Burin (Le burin est un outil consistant en une tige carrée ou rectangulaire en acier trempé et insérée...)

hémisphère sud (L'hémisphère sud ou hémisphère austral est la moitié du globe terrestre...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

Le télescope Euclid

galaxies (Galaxies est une revue française trimestrielle consacrée à la science-fiction. Avec...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

Sept mois après son lancement, le télescope spatial Euclid commence sa campagne d'observations qui le conduira, au cours des six prochaines années, à observer des milliards de galaxies jusqu'aux confins de l'Feu vert pour Euclid: après six mois de mise en service et de tests, le télescope spatial de l'ESA, auquel contribuent plusieurs laboratoires, débute aujourd'hui sad'observations qui fera la, au cours des six prochaines années, sur la distribution de ladans l'Univers.Depuis le lancement du 1juillet 2023 les membres de la collaboration se sont attelés à vérifier le fonctionnement duet à le mettre en bon ordre depour sa mission. Ils ont notamment dû batailler face à un imprévu de taille susceptible d'impacter négativement la mission: certainsd'Euclid se sont révélés être exposés à une infime fraction de la lumière dumalgré le pare-soleil.Au final, Euclid a été légèrement réorienté, son angle d'restreint, et le programme des observations modifié pour que les prises de vues du télescope se chevauchent partiellement entre elles. La campagne d'Euclid perd légèrement en efficacité, mais toutes les zones du ciel visées par la mission pourront bien être balayées.Pour ses premiers jours d'observation, Euclid se tourne vers les constellations duet du Peintre, dans l', région dans laquelle il observera une zone de 130 degrés carrés au cours des deux prochaines semaines. Prochaine échéance pour les cosmologistes: la publication desissues de la première années d'observations à l'été 2025.Conçu pour mesurer de manière plus détaillée que jamais la forme de milliards deà travers l'histoire de l'Univers, Euclid fournira aux cosmologistes une mine de données inestimables concernant entre autres la distribution de lanoire dans l'Univers et l'empreinte de l'noire.Le télescope se distingue de ses prédécesseurs par sa capacité à observer une grande partie du ciel en un seul cliché, avec 40 000 prévus au cours des six années de sa mission.