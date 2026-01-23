🔭 Découverte d'une étrange "barre de fer" au milieu de la nébuleuse de la Lyre

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Cette image de la nébuleuse de l'Anneau, prise par le télescope spatial Hubble (NASA/ESA) en 2013, est depuis devenue l'une des plus célèbres de l'observatoire.

Les caractéristiques d'une découverte inédite



Les contours de la structure de fer récemment découverte.

Crédit: NASA/ESA

Les hypothèses pour expliquer l'origine du fer

La structure familière de la nébuleuse de la Lyre (ou nébuleuse de l'Anneau) vient de révéler une caractéristique inattendue. Au cœur de ce joyau céleste bien connu des astronomes se cache une formation rectiligne composée d'atomes de fer, dont l'origine constitue une véritable énigme pour les astrophysiciens. Cette découverte, rendue possible par un instrument novateur, remet en question les modèles établis sur la fin de vie des étoiles semblables à notre Soleil.Une équipe internationale a identifié cette barre de fer ionisé en utilisant le spectrographe WEAVE, récemment installé sur le télescope William Herschel aux îles Canaries. Cet outil capture, pour la première fois, un spectre lumineux complet sur l'ensemble de la surface de la nébuleuse. En analysant ces, les chercheurs ont isolé la signature spectrale du fer, trahissant unelinéaire qui contraste avec la structure annulaire globale. Cette configuration singulière indique un processus de formation distinct de celui du reste du gaz environnant.La barre de fer se situe dans la région interne de la nébuleuse de la Lyre. Sa dimension est colossale, équivalant à plusieurs centaines de fois l'orbite de Pluton autour du Soleil. La masse totale de fer est estimée être du même ordre de grandeur que celle de la planète Mars. Cette concentration importante dans une forme aussi localisée interroge les scientifiques.Contrairement aux autres éléments chimiques détectés dans la nébuleuse, dont la répartition épouse la forme d'anneau ou de halo, le fer adopte exclusivement cette forme de barre. Les observations, publiées dans, indiquent l'absence d'autres éléments partageant cette même structure.La technologie du spectrographe WEAVE a été déterminante. Son mode "champ intégral" permet d'obtenir simultanément des milliers de spectres sur l'objet entier, créant une cartographie chimique en trois dimensions. Cette approche a dévoilé des détails jusqu'alors noyés dans les observations globales. Les chercheurs indiquent que sans cette capacité d'imagerie spectrale, la découverte aurait été impossible.La première piste envisagée relie la barre aux mécanismes d'éjection des couches externes de l'étoile mourante. Lors de sa phase finale, l'astre subit des pulsations et des vents stellaires de différentes vitesses et températures. La barre pourrait matérialiser une structure de cisaillement ou une interaction particulière entre ces flux gazeux, où le fer se serait retrouvé piégé et ionisé.Une seconde hypothèse, plus spéculative, implique la destruction d'un corps planétaire. L'étoile, en se transformant en géante rouge, aurait pu engloutir et vaporiser une planète rocheuse en orbite. Cependant, les mécanismes expliquant laet confinée des débris restent à élucider.Pour trancher entre ces scénarios, les scientifiques prévoient de nouvelles observations à plus haute résolution spectrale. L'objectif est de détecter d'éventuels autres éléments chimiques associés à cette barre, comme le nickel ou le silicium, dont la présence orienterait vers une origine planétaire. La recherche d'objets similaires dans d'autres nébuleuses planétaires est également engagée pour vérifier si ce phénomène est unique ou commun.