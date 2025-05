Découverte de la toute première galaxie sombre ? 🌀

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Vue d'ensemble du nuage à haute vitesse AC-I.

Crédit: Science Advances (2025). DOI: 10.1126/sciadv.ads4057



Comparaison entre l'observation et le modèle pour la concentration gazeuse.

Crédit: Science Advances (2025). DOI: 10.1126/sciadv.ads4057

Qu'est-ce qu'une galaxie sombre ?

Une équipe d'astronomes a peut-être découvert une galaxie invisible à nos télescopes. Cette trouvaille pourrait éclairer un mystère vieux de plusieurs décennies.Les chercheurs chinois ont analysé des données provenant de deux télescopes majeurs. Leur attention s'est portée sur un nuage de gaz en mouvement rapide à la périphérie de la. Ce nuage, nommé AC-I Complex, contient une concentration gazeuse particulière appelée G185.0-11.5.Les nuages à haute vitesse sont généralement considérés comme des résidus de galaxies déchirées par des forces gravitationnelles. Ils sont souvent composés de matière éjectée lors d'explosions de supernovae ou arrachée à d'autres galaxies. Le cas de G185.0-11.5 semble cependant différent.Les observations révèlent que G185.0-11.5 est situé à environ 900 000 années-lumière de la Terre. Il présente une structure rotationnelle mais aucune étoile visible. Cette caractéristique est compatible avec l'hypothèse d'une galaxie sombre, principalement constituée deLes mesures indiquent que la matière non expliquée dans G185.0-11.5 est 21 fois plus abondante que la matière normale. Cette disproportion suggère fortement la présence de matière noire. Les chercheurs pensent que cette matière influence la rotation du nuage.La proximité de G185.0-11.5 permet son étude par d'autres télescopes terrestres. Si cette concentration gazeuse s'avère être une galaxie sombre, elle pourrait offrir une opportunité unique d'étudier la matière noire directement. Les prochaines observations seront déterminantes.Cette découverte, publiée dans, ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre la nature des galaxies sombres. Elle souligne également l'importance des collaborations internationales enUne galaxie sombre est une structure cosmique principalement composée de matière noire, une substance invisible qui ne produit ni n'absorbe de lumière. Contrairement aux galaxies traditionnelles, elles ne contiennent pas ou très peu d'étoiles, ce qui les rend extrêmement difficiles à détecter.La matière noire représente environ 85% de la matière dans l'Univers. Son existence est déduite des effets gravitationnels qu'elle exerce sur les galaxies et les amas de galaxies. Les galaxies sombres pourraient être des vestiges de l'Univers primordial, offrant des indices sur lacosmiques.La découverte potentielle de G185.0-11.5 comme galaxie sombre serait une avancée majeure. Elle permettrait aux scientifiques d'étudier directement la matière noire dans un contexte galactique, ce qui était jusqu'à présent impossible.Les recherches futures sur les galaxies sombres pourraient chambouler notre compréhension de l'Univers. Elles pourraient également aider à résoudre d'autres mystères cosmologiques, comme la nature de la matière noire elle-même.