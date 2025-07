🌀 Une centaine de galaxies invisibles autour de la Voie lactée ?

La Voie lactée entourée de ses galaxies satellites, selon la simulation Acquarius-A-L1.

Crédit: The Aquarius simulation, the Virgo Consortium/Dr Mark Lovell.

Qu'est-ce que la matière noire ?

Comment les galaxies satellites se forment-elles ?

La Voie lactée pourrait être entourée de plusieurs dizaines de galaxies satellites encore non détectées. Des scientifiques utilisent des simulations avancées pour prédire l'existence de ces structures invisibles.Les galaxies satellites sont de petites galaxies en orbite autour de plus grandes, comme la. Grâce à des simulations haute résolution de la, les chercheurs estiment qu'il pourrait y en avoir plus de 100 supplémentaires. Ces découvertes potentielles pourraient soutenir le modèle standard de laLa matière noire, bien qu'invisible, joue un rôle crucial dans la formation des galaxies. Elle constitue environ 85% de la matière de l'Univers. Les scientifiques détectent sa présence indirectement, à travers ses effets gravitationnels sur les étoiles et laLes galaxies naines, capturées par la gravité de la Voie lactée, perdent progressivement leur matière noire et leurs étoiles. Ce processus les rend extrêmement faibles et difficiles à observer. Les nouvelles technologies, comme l'Observatoire Vera Rubin, pourraient bientôt les révéler.La découverte de ces galaxies manquantes serait une victoire pour la théorie LCDM. Elle montrerait également la puissance des prédictions basées sur les lois de laet des. Les astronomes attendent avec impatience lesdes futurs télescopes.La matière noire est une substance encore mystérieuse qui ne reflète, n'absorbe ni n'émet de lumière, ce qui la rend invisible aux télescopes traditionnels. Elle est détectée uniquement par ses effets gravitationnels sur les objets visibles dans l'Univers.Les scientifiques estiment que la matière noire constitue environ 85% de la matière totale de l'Univers. Elle joue un rôle clé dans la formation et la structure des galaxies, en agissant comme un 'échafaudage' autour duquel la matière visible s'agrège.Malgré son abondance, la nature exacte de la matière noire reste l'un des plus grands mystères de la cosmologie moderne. Les recherches se poursuivent pour comprendre sa composition et ses propriétés.La découverte de galaxies satellites supplémentaires pourrait fournir des indices précieux sur la distribution et le comportement de la matière noire autour de la Voie lactée.Les galaxies satellites se forment à l'intérieur de halos de matière noire, de vastes sphères qui entourent les galaxies plus grandes comme la Voie lactée. Ces halos agissent comme des 'berceaux' pour la formation des galaxies naines.Au fil du temps, la gravité de la galaxie principale attire ces galaxies naines, qui finissent par orbiter autour d'elle. Ce processus peut durer des milliards d'années, durant lesquelles les galaxies satellites perdent progressivement leur matière noire et leurs étoiles.Cette interaction gravitationnelle explique pourquoi de nombreuses galaxies satellites sont si faibles et difficiles à détecter. Les simulations suggèrent que la Voie lactée pourrait en héberger bien plus que ce qui a été observé jusqu'à présent.La compréhension de ce mécanisme est essentielle pour valider les théories actuelles sur la formation et l'évolution des galaxies dans l'Univers.